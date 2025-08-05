Toyota выпустит электрический Highlander — Finance.ua

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Toyota выпустит электрический Highlander

Технологии&Авто
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Toyota выпустит электрический Highlander
Toyota выпустит электрический Highlander
Toyota наконец-то готовится представить электрическую версию одного из своих самых популярных кроссоверов — Highlander. Это будет один из ключевых электромобильных релизов бренда в ближайшие годы.
Об этом сообщает electrek.

Что известно об электромобиле Toyota Highlander

После RAV4, Highlander и Grand Highlander — самые популярные кроссоверы Toyota на американском рынке. Учитывая рост спроса на более крупный Grand Highlander, продажи стандартной модели постепенно снижаются. Чтобы адаптироваться к изменениям, Toyota решила сосредоточить производство электромобилей на заводе в Кентукки, освободив таким образом мощности для выпуска Grand Highlander.
Изначально компания планировала собирать новый электрический кроссовер в Принстоне (Индиана). Но теперь этот проект был перенесен в Кентукки. Тем временем в Индиане появится новая сборочная линия, которая увеличит производство Grand Highlander. В Кентукки будет выпускаться новый электромобиль Highlander и еще один крупный электрический трехрядный кроссовер.
Ожидается, что электрический Highlander отойдет от нынешней схемы наименования электрокаров bZ (как у bZ4X) и получит знакомое имя без индексов. Производство запланировано на вторую половину 2026 года, а на рынок автомобиль выйдет как модель 2027 года. Не исключено, что дебют состоится уже в конце 2025-го.
Электромобиль Highlander станет одной из семи новых электрических моделей Toyota для США, которые представит компания к середине 2027 года.
До конца этого года Toyota обновит электрокроссовер bZ4X — он получит улучшенный запас хода и порт NACS для зарядки на станциях Tesla Supercharger.
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В 2026 году появятся новые модели Toyota C-HR и bZ Woodland — оба электромобиля должны существенно превзойти предшественника по характеристикам, эффективности и оснащению.
Запуск электромобиля Highlander — это ключевое событие в электрификации модельного ряда Toyota. Компания делает ставку на проверенные имена, отказываясь от экспериментальных суббрендов в пользу понятных покупателям решений.
По материалам:
ITC.ua
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