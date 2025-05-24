Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y (фото) — Finance.ua
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Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y (фото)

Технологии&Авто
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Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y (фото)
Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y (фото), Фото: Toyota
Новая Toyota bZ5 поступила в производство и выходит на рынок. Недорогой электрический купе-кроссовер богато оснащен и доступен в версиях с запасом хода до 630 км.
О новом электрокроссовере Toyota рассказали на сайте CarNewsChina.
Электромобиль Toyota bZ5 — серийная версия прошлогоднего концепта bZ3C. Кроссовер бросит вызов Tesla Model Y, ведь имеет похожие размеры.
Фото: Toyota
Фото: Toyota

Габариты Toyota bZ5 2025:

  • длина — 4780 мм;
  • ширина — 1866 мм;
  • высота — 1510 мм;
  • колесная база — 2880 мм;
  • масса — 1920 кг.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Новая Toyota bZ5 внешне не изменилась по сравнению с прототипом и сохранила динамичный силуэт с выраженной «носом», аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Тонкие диодные фары и фонари — традиционная черта электрокаров Toyota.
В салоне ощущается влияние электрокроссовера Toyota bZ. Именно у него позаимствовали руль и высоко расположенный цифровой щиток приборов.
В то же время электрокар получил более 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 463 л.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Комплектация Toyota bZ5 достаточно богата — включает в себя 21-дюймовые диски, панорамную крышу, акустику JBL с 10 динамиками, парковочный автопилот, 9 подушек безопасности, набор электронных «помощников» и систему полуавтономного движения.
Электромобиль Toyota bZ5 дебютировал в переднеприводной 272-сильной версии. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 65,3 и 74 кВт∙ч: запас хода составляет 550 и 630 км соответственно.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Электрокроссовер выпускают на предприятии FAW-Toyota в Китае, что позволило снизить его себестоимость. Именно в КНР уже стартовали продажи модели по цене от 130 000 юаней (18 000 долларов).
По материалам:
Фокус
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