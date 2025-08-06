Топ-10 марок и моделей авто июля 2025 года — Finance.ua

Топ-10 марок и моделей авто июля 2025 года Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

Топ-10 марок и моделей авто июля 2025 года

В июле первенство на рынке внутренних перепродаж с существенным отрывом сохранил Volkswagen — он опередил ближайшего конкурента почти вдвое. Это свидетельствует об устойчивом доверии к бренду, который ценят за надежность, простоту и ремонтопригодность.

Далее в десятке — Renault, BMW, ВАЗ и Skoda, которые почти сравнялись между собой по объемам, но ориентированы на разные целевые группы: от поклонников динамики и имиджа до прагматичных водителей. Завершают список Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai — стабильно популярные марки, закрывающие потребности разных сегментов: от бюджета до премиума, от бензина до гибридов.

Среди моделей с пробегом наиболее популярным в июле снова стал Volkswagen Passat — он заметно опередил остальных участников рейтинга. На втором месте Skoda Octavia, удерживающая прочные позиции благодаря доступности, вместительности и универсальности. На третьей строчке — Volkswagen Golf, который особенно популярен в городах и которому помогает занимать высокие места в рейтинге его электрическая версия e-Golf.

Интересная ситуация в этот раз сложилась с Daewoo Lanos и Renault Megane — количество ДКП (договоров купли-продажи) по ним оказалось одинаковым. Кроме упомянутых моделей, в десятку традиционно попали BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A6 и Opel Astra.

Средний возраст авто на вторичном рынке в прошлом месяце не изменился и продолжает составлять 15,7 года.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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