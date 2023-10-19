В Валенсии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты считают положительными — Finance.ua
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В Валенсии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты считают положительными

Мир
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В Валенсии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты считают положительными
В Валенсии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты считают положительными
В испанской Валенсии в течение месяца проходил эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Комиссия экспертов по здравоохранению и социальным наукам выявила, что он положительно повлиял на здоровье людей и уменьшил выбросы топлива.
Об этом пишет Reuters.
К экспериментальному проекту привлекли 360 работников в Валенсии: у них были выходные с субботы по понедельник включительно в период с 10 апреля по 7 мая.
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Эксперты выяснили, что многие участники использовали долгие выходные, чтобы заняться спортом, приготовить домашнюю еду, провести время с детьми и просто отдохнуть. У таких людей улучшилось самочувствие, снизился уровень стресса и увеличился уровень счастья. Однако курильщики и употребляющие алкоголь чаще прибегали к вредным привычкам.
Качество воздуха в понедельники в течение месяца тоже улучшилось, потому что выбросы двуокиси азота были меньше обычного.
Сфера туризма тоже получила преимущества от долгих выходных, в то время как розничные торговцы сказали, что стали продавать меньше.

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По материалам:
theБабель
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