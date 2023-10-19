В Валенсии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты считают положительными — Finance.ua

В Валенсии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты считают положительными Сегодня 18:30 — Мир

В Валенсии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Результаты считают положительными

В испанской Валенсии в течение месяца проходил эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Комиссия экспертов по здравоохранению и социальным наукам выявила, что он положительно повлиял на здоровье людей и уменьшил выбросы топлива.

Об этом пишет Reuters.

К экспериментальному проекту привлекли 360 работников в Валенсии: у них были выходные с субботы по понедельник включительно в период с 10 апреля по 7 мая.

Эксперты выяснили, что многие участники использовали долгие выходные, чтобы заняться спортом, приготовить домашнюю еду, провести время с детьми и просто отдохнуть. У таких людей улучшилось самочувствие, снизился уровень стресса и увеличился уровень счастья. Однако курильщики и употребляющие алкоголь чаще прибегали к вредным привычкам.

Качество воздуха в понедельники в течение месяца тоже улучшилось, потому что выбросы двуокиси азота были меньше обычного.

Сфера туризма тоже получила преимущества от долгих выходных, в то время как розничные торговцы сказали, что стали продавать меньше.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.