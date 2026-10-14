Развитое сельское хозяйство Украины не помешает ей вступить в Европейский Союз, несмотря на опасения других стран-производителей агропродукции.

Об этом сегодня, 13 октября, перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам заявил министр по европейским делам и вопросам собственности Финляндии Йофким Странд, сообщает специальный корреспондент FREEДOM в Европе.

Он не считает сельскохозяйственную продукцию из Украины угрозой Европейскому Союзу.

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«Финляндия считает, что будущее Украины — в Евросоюзе. Финляндия всегда заявляла, что мы положительно относимся к расширению. Мы считаем, что это, конечно, должно основываться на заслугах. Но когда речь идет, например, об Украине и Молдове, мы надеемся, что нам удастся открыть все кластеры, а также решить все, все украинские. Мы будем решать все, все особые хозяйства. Украина сегодня отлично справляется с задачей защиты Европы. И мы надеемся и верим, что будущее Украины — в Европейском Союзе», — заявил министр по европейским делам и вопросам собственности Финляндии Йофким Странд.