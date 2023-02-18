Четырехдневка не оправдала надежд: геймдев-студия из Финляндии вводит 6-часовой рабочий день — Finance.ua
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Четырехдневка не оправдала надежд: геймдев-студия из Финляндии вводит 6-часовой рабочий день

Фондовый рынок
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Четырехдневка не оправдала надежд: геймдев-студия из Финляндии вводит 6-часовой рабочий день
Четырехдневка не оправдала надежд: геймдев-студия из Финляндии вводит 6-часовой рабочий день
Студия игр Fingersoft пришла к выводу, что 6 часов 5 дней в неделю дают работникам возможность лучше балансировать между работой и досугом, при этом сохранить или даже улучшить производительность.
Об этом пишет Work.ua.
В 2021-2022 годах в Fingersoft испытывали четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день пять дней в неделю. Так в компании пытались найти оптимальный график работы, который бы и сотрудникам подходил, и положительно влиял на бизнес-результат.
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Тогда в эксперименте приняло участие около 50% команды. В конечном итоге, «шестичасовой рабочий день показал больше преимуществ для сотрудников», поэтому Fingersoft решил принять его навсегда и оставить при этом 90% зарплаты.
По словам CEO компании Яакко Кульмаойя, существуют разные способы значительно улучшить благосостояние работников, сохранив или даже повысив уровень производительности.
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«Введенный график работы позволяет работникам лучше балансировать между работой и свободным временем. Относительно производительности мы заметили: чем лучше чувствует себя работник, тем лучше его или ее вклад в работу, тем более позитивная атмосфера в команде», — добавил он.
Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

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По материалам:
Finance.ua
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