Сколько зарабатывают программисты в Польше — Finance.ua

Польский портал по поиску работы в ІТ Just Join IT опубликовал исследование зарплат программистов на местном рынке.

В рамках исследования аналитики портала просмотрели более 175 000 вакансий, размещенных в 2022 году, а также опросили 3000 специалистов. Среди всех вакансий около 60 000 были указаны как открытые для украинских специалистов. Вот самые интересные цифры и наблюдения.

Несмотря на начавшийся в 2022 году общемировой тренд увольнений в Big Tech, данные Just Join IT с польского рынка труда свидетельствуют о сохранении положительной динамики роста. Количество вакансий для программистов и других специалистов сектора IT выросло на 183% по сравнению с 2021 годом.

IT-специалистов не хватает. По оценкам разных профильных учреждений, в Польше в 2022 году не хватало от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч работников сферы ІТ. Увеличение количества вакансий в ІТ почти в 3 раза свидетельствует о постоянном росте спроса на специалистов этой сферы, а этот пробел могут восполнить ІТ-специалисты из Украины, охотно приглашаемые к сотрудничеству компании из Польши и других стран Европы. 33,7% всех вакансий на портале Just Join IT составляли так называемые Friendly Offers (вакансии для украинских специалистов).

Повышение средней зарплаты составило от 15,9 до 28,3% в случае договора найма, а также от 16,5 до 25,1% в случае сотрудничества b2b. Диапазон средних вознаграждений составлял от $1700 в месяц для джуниора на договоре найма, до $6900 для синиора на B2B.

Наиболее высокооплачиваемой специализацией в сфере IT является DevOps. В среднем джуниор DevOps специалист мог заработать $2500 на условиях b2b и $2120 на условиях договора найма, мидл специалисту в этой категории предлагали в среднем $4600 на b2b и $3900 по договору. А синиор DevOps мог рассчитывать на средние ставки в $6100 (b2b) и $5300 (договор).

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются специалисты JavaScript и Java, а также тестировщики приложений.

Самыми популярными категориями среди специалистов IT, ищущих работу, были JavaScript, Testing, Java, PM, Python и .NET.

Среди специалистов из Украины, как и в Польше, наиболее популярными категориями в IT были JavaScript, QA и Java. Среди требований к кандидатам Украины, кроме знания необходимых для той или иной вакансии языков программирования и технических навыков, ключевое требование — владение английским языком.

