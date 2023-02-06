Количество новых бизнесов растет: работу ищут айтишники, женщины и кандидаты без опыта (инфографика) — Finance.ua

Количество новых бизнесов растет: работу ищут айтишники, женщины и кандидаты без опыта (инфографика) Сегодня 12:00 — Личные финансы

После традиционного снижения бизнес-активности перед Новым годом в январе на Work.ua наблюдают всплеск активности работодателей. Так, в январе к декабрю количество вакансий выросло на 12%. Это рекордное количество вакансий после полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Опендатабот.

Стоит отметить, что в январе 2022 года было наоборот: количество новых объявлений о поиске работников сократилось на 7% по отношению к декабрю 2021 года.

Топ-5 регионов, где больше всего ищут работников, неизменный четвертый месяц подряд:

это Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области. Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован в Одесской (+26%), Хмельницкой (+23%) и Харьковской областях (+20%).

Наиболее востребованными специалистами в Украине являются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и повара.

Топ наиболее популярных среди соискателей предложений почти не изменился. Как и раньше, кандидаты активно откликаются на вакансии ретушеров, front-end программистов, тестировщиков, веб-дизайнеров и администраторов салона красоты.

Количество новых и обновленных резюме за месяц выросло на 18% — до 437 тысяч. Для сравнения, в январе 2022 года до начала полномасштабной войны работу искало больше специалистов — 478 тысяч.

Наибольшее количество резюме размещают кандидаты из Черновицкой, Сумской, Киевской и Житомирской областей. Несмотря на проблемы со светом, дистанционная работа все еще остается на втором месте по востребованности.

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Интересно, что в январе чаще работу искали женщины — 55% от общего числа кандидатов. Новые резюме мужчин составляют 44%, еще 0,8% соискателей не отмечали свой пол.

В начале января на рынке активизировались в поисках работы литературные редакторы, учителя начальных классов, делопроизводители, пресс-секретари и SEO-специалисты. Их резюме было размещено больше всего.

Наибольшее количество соискателей — в возрасте 16-24 лет и 25-34 лет. Более половины людей (52%), разместивших резюме в январе, не имеют опыта работы.

Должности с наибольшей зарплатой за месяц уже месяц подряд неизменны. В списке высокооплачиваемых специалистов остаются медиабайеры, чей гонорар уменьшился до 52 500 грн, и водители-международники — 42 500 грн, чья зарплата стала несколько выше, чем в декабре. В январе, кроме вакансий руководителей, в топ высокооплачиваемых работников попали рихтовщики с гонораром в 34 500 грн.

ІТ

В январе компании опубликовали на сервисе поиска работы для ІТ-специалистов Djinni 14632 вакансии. Это на 2246 больше, чем в декабре, но все же меньше, чем в ноябре. 80% вакансий закрываются в течение месяца.

В то же время искатели работы поставили сразу два абсолютных рекорда: наибольшее количество активированных кандидатов — 21,7 тысячи, и 70 тысяч откликов на вакансии за неделю.

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