«єРобота»: в Нацбанке открыли спецсчет для предоставления грантов по программе — Finance.ua

«єРобота»: в Нацбанке открыли спецсчет для предоставления грантов по программе Сегодня 13:01 — Казна и Политика

«єРобота»: в Нацбанке открыли спецсчет для предоставления грантов по программе

Правительство утвердило постановление, которое расширит источники финансирования программы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В Национальном банке Украины создан специальный счет «Фонд восстановления и трансформации экономики». Мы предлагаем использовать средства с этого счета для предоставления грантов на переработку в рамках программы «єРобота», — сказал премьер-министр.

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По его словам, благодаря этому будут созданы и расширены десятки перерабатывающих предприятий и созданы тысячи новых рабочих мест.

Шмыгаль подчеркнул, что правительству особенно важно продолжать расширять программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Сколько бизнесов уже создано по программе

По данным социологических опросов, более 60% украинцев хотят иметь свой бизнес.

Как отметил премьер-министр, уже более 2 тысяч бизнесов по всей стране были созданы именно благодаря этой программе.

Напомним, украинский бизнес понес 13 млрд дол. прямых убытков вследствие российской агрессии. Общие косвенные потери украинского бизнеса составляют 33,1 млрд дол. А необходимая сумма для восстановления предприятий — 24,9 млрд дол.

Справка Finance.ua:

украинцы с 1 июля 2022 года могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота». В прошлом году по решениям правительства в рамках проекта «єРобота» фактически выплачены гранты 2530 получателям на общую сумму 1,55 млрд грн;

в январе правительство решило, что финансирование программ поддержки бизнеса в рамках правительственной инициативы «єРобота» будет осуществляться на средства Фонда государственного социального страхования на случай безработицы.

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