Кабмин изменил порядок предоставления грантов по программе «єРобота» — Finance.ua
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Кабмин изменил порядок предоставления грантов по программе «єРобота»

Личные финансы
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Кабмин изменил порядок предоставления грантов по программе «єРобота»
Кабмин изменил порядок предоставления грантов по программе «єРобота»
Кабинет Министров принял решение об изменениях в порядке предоставления грантов по программе «єРобота».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Грантовые программы єРобота, введенные в прошлом году, продолжают действовать. Правительство внесло изменения в порядок предоставления микрогрантов и грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства, которые обеспечат стабильность финансирования программ и их устойчивую реализацию», — говорится в сообщении.
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Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что грантовые программы поддержки бизнеса єРобота, благодаря которым предприниматели имеют возможность получить от государства безвозвратную помощь на начало или развитие своего дела, очень популярны.
«В прошлом году ими воспользовались более 2,5 тысячи предпринимателей, которые получили в общей сложности 1,56 млрд грн грантовых средств. Мы продолжаем действие этих программ в этом году, ведь благодаря им не только стимулируем развитие предпринимательства, но и улучшаем ситуацию на рынке труда, поскольку обязательным условием предоставления грантов есть создание предпринимателем новых рабочих мест», — сообщила Свириденко.
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Что предусматривают изменения в программе:
  • определение средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы первоочередным источником финансирования предоставления микрогрантов, что обеспечит стабильность финансирования программы;
  • выплату грантов получателям, решение по которым принято в 2022 году, из общего фонда госбюджета 2023 года или за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;
  • предоставление возможности получателям грантов на сады или теплицы, решения по которым принято в 2022 году, выбрать способ получения гранта (в полном объеме одним платежом или частями).
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По материалам:
Finance.ua
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