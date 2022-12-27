«єРобота»: предприниматели получат микрогранты еще почти на 150 миллионов — Finance.ua

«єРобота»: предприниматели получат микрогранты еще почти на 150 миллионов Сегодня 08:29 — Личные финансы

«єРобота»: предприниматели получат микрогранты еще почти на 150 миллионов

В рамках 12-й волны реализации инициативы «Собственное дело» (проект «єРобота») 626 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 148,3 млн грн — будет создано 1419 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«В рамках грантовой программы микрокредитования „Собственное дело“ предприниматели могут получить микрогранты на начало или расширение собственного бизнеса на сумму до 250 тысяч гривен. Главным условием помощи государства является создание новых рабочих мест. Таким образом, мы одновременно поддерживаем бизнес и боремся с безработицей. В рамках уже 12-й волны реализации этой программы украинцы получат почти полторы тысячи новых рабочих мест», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Среди победителей двенадцатой волны программы больше всего предпринимателей в следующих областях:

192 — оптовая и розничная торговля;

103 — перерабатывающая промышленность;

79 — временное размещение и организация.

В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано 1419 рабочих мест.

Наибольшее количество победителей 12-й волны из Львовской (113 человек) и Ровенской (68 человек) областей, а также из Киева (61 человек).

Суммарно с начала реализации программы «Собственное дело» были утверждены гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предпринимателей. По предварительным расчетам будет создано 8313 новых рабочих мест.

Справка Finance.ua:

проект єРобота включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности;

в частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства;

Прием заявок на все направления программы єРобота продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал Дія.

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