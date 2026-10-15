ТОП-5 городов, возглавивших мировой рейтинг транспорта

Каждый год Time Out опрашивает тысячи жителей крупных городов о том, как им живется, в частности, об их впечатлениях от местных автобусов, трамваев и поездов.

Об этом пишет Time Out

В этот раз 24 тысячи респондентов оценили общественный транспорт в своих городах по пятибалльной шкале, где один балл означал «ужасно», а пять — «отлично».

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На основе этих ответов издание составило рейтинг 20 лучших городов мира по качеству общественного транспорта.

Первое место

Тайбэй: целых 95% местных жителей оценили транспортную сеть города как «хорошую» или «прекрасную». Тайбэй с заметным отрывом опередил Сингапур, Гонконг и Эдинбург.

Отличается транспортная система Тайбэя, прежде всего, городским метрополитеном MRT (Mass Rapid Transit), который может стать приятным исключением на фоне подземных транспортных сетей большинства крупных городов мира.

Масштабы системы тоже впечатляют. В 2025 году метро перевезло более 767 миллионов пассажиров — в среднем около 2,1 миллиона человек ежедневно.

В Тайбэе действует карта EasyCard, название которой полностью соответствует ее назначению: ею можно оплачивать проезд в метро и автобусах, а также аренду велосипедов системы YouBike. Это делает передвижение по городу еще более удобным.

Второе место

Сингапур, метро которого давно считают образцом городского общественного транспорта, и 93,5% местных жителей согласны с такой оценкой. На 146 станциях системы ежедневно обслуживают около 3,5 миллионов поездок.

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По данным Управления наземного транспорта Сингапура, в 2025 году около 99,4% поездов курсировали вовремя. В июле 2026 года в городе три новых станции — Keppel, Cantonment и Prince Edward Road — наконец-то замкнули кольцевую линию Circle Line.

На 3-м месте

Гонконг, метро которого — не просто транспорт, а неотделимая часть повседневной жизни. По данным годового отчета компании MTR, в 2025 году 99,9% поездок на основной железнодорожной сети завершились в срок. Всего за год система обслужила около 2 миллиардов поездок.

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Однако настоящее преимущество гонконгского транспорта — в его разнообразии. Здесь можно выйти из высокоскоростного поезда, пересесть на столетний трамвай, который местные называют дынь-дынь, а затем пересечь гавань на пароме Star Ferry. И все это можно легко, в одно касание, оплатить картой Octopus.

На 4-м месте

Эдинбург (Великобритания) — одно из главных преимуществ города — автобусная компания Lothian Buses, большинство акций которой принадлежит городскому совету. В 2025 году она обслужила 119 миллионов пассажирских поездок, единбургские трамваи также установили рекорд — перевезли 12,5 миллиона пассажиров.

На 5-м месте

Сеул (Южная Корея), где разветвленная ​​система метро с чистыми вагонами, стабильной мобильной связью даже под землей и доступными тарифами и речной автобус; на 6-м — Цюрих (Швейцария), на 7-м — Вена (Австрия), на 8-м — Таллин (Эстония), на 9-м — Хельсинки (Финляндия), а на 10-м — Медельин (Колумбия).

Во вторую десятку попали: Шанхай, Варшава, Осака, Стокгольм, Джакарта, Эр-Рияд, Гамбург, Амстердам, Ванкувер и Осло.

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Пассажирам, летающим с бюджетными авиакомпаниями, часто приходится учитывать стоимость каждой единицы багажа. Для короткого путешествия может хватить небольшого рюкзака, но для продолжительного отпуска его емкости зачастую маловато.