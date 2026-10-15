Соединенные Штаты предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов и передать их в подконтрольную Вашингтону структуру, чтобы возобновить мирные переговоры с россией.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четверых осведомленных лиц, передает «Українська правда».

По данным издания, эту идею озвучили переговорщики президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с чиновниками Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Майами 10 октября.

Как США предлагают использовать замороженные активы россии

Собеседники Financial Times сообщили, что американская сторона предложила несколько вариантов разморозки активов. Один из них предусматривает перевод средств в новую специальную финансовую структуру (special-purpose financial vehicle), которая будет находиться под контролем администрации Трампа.

Американское чиновник подтвердил, что использование замороженных российских активов обсуждали как часть всеобъемлющего мирного соглашения. В то же время, механизмы разблокирования средств и направления их дальнейшего использования еще не согласованы.

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По его словам, участники переговоров предложили разные варианты использования замороженных активов москвы после завершения войны.

Украинские делегаты подтвердили, что этот вопрос уже поднимался в ходе предыдущих встреч с представителями США.

Европейские страны выступили против предложения

Европейские делегаты категорически исключили этот план.

Чиновники заявили, что выступают против отказа от контроля над российскими активами или возвращения любой их части москве.

«Им сказали, что этого никогда не будет», — отметил один из источников.