Преимущества и трудности четырехдневной рабочей недели — Finance.ua

Преимущества и трудности четырехдневной рабочей недели Сегодня 20:02 — Личные финансы

Преимущества и трудности четырехдневной рабочей недели

Внедрение четырехдневной рабочей недели имеет множество положительных результатов, однако при этом содержит и определенные риски. Поэтому однозначно сказать о его необходимости для нашего государства довольно сложно.

Внедрение четырехдневной рабочей недели — идея далеко не новая, ведь впервые об этом заговорили представители профсоюзов Великобритании еще в 70-х годах прошлого века. Тогда этот замысел так и не был претворен в жизнь — против было не только правительство страны, но и обычные работники.

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Однако экономические кризисы последних лет подняли вопросы оптимизации рабочего времени и создания более удобного графика работы для наемных работников.

Эксперименты с введением дополнительного выходного дня в начале 2000-х годов стартовали сразу в нескольких странах мира, в частности, в Бельгии, США, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Франции и Японии.

Первые результаты просто впечатляют — сокращение рабочей недели действительно способствует повышению производительности труда, сохранению энергоресурсов и увеличению «индекса счастья» работников. Поэтому такая реформа рабочих отношений может считаться полезной не только для отдельных работодателей, но и для государства в целом.

Преимущества четырехдневной рабочей недели для работодателей

В первую очередь сокращение продолжительности рабочей недели влияет на работу компании, поэтому работодателям важно понимать все преимущества и риски четырехдневной системы.

Конечно, говорить о конкретных результатах довольно сложно, ведь большинство проектов пока находятся на стадии эксперимента.

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Однако их участники уже готовы говорить об определенных позитивных изменениях в своей работе. В частности, это:

увеличение производительности труда на 20−40%;

уменьшение уровня потребления энергоресурсов — экономия затрат на электроэнергию, отопление и транспорт;

повышение уровня привлечения клиентов;

увеличение привлекательности компании для молодых, талантливых работников;

уменьшение количества прогулов и больничных.

Благодаря дополнительному выходному, сотрудники компании чувствуют себя более удовлетворенными и имеют больше свободного времени для семьи и туризма.

Это способствует улучшению их мотивированности, что положительно влияет на их производительность. Именно в этом главный секрет успеха внедрения четырехдневной рабочей недели. Ведь такой работник не только работает более эффективно, но и имеет достаточно времени для отдыха и личного развития.

Четырехдневная рабочая неделя: мнение работников

В целом большинство работников, участвовавших в экспериментах по сокращению рабочей недели, отмечают положительные изменения в своей жизни. В частности, это появление большего количества свободного времени, которое можно потратить на личностное развитие или уделить больше внимания своей семье.

Кроме того, дополнительный выходной оказывает положительное влияние и на психологическое состояние человека, защищает его от умственного истощения и эмоционального выгорания. У работников возникает мотивация работать более эффективно и усиливается желание строить карьеру.

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Вместе с тем, система «четырехдневки» нравится далеко не всем. У некоторых работников есть сложности с адаптацией к новым условиям работы, что проявляется в снижении их работоспособности в конце продленного рабочего дня.

Кроме того, дополнительный выходной требует увеличения интенсивности труда и более коротких сроков дедлайна. Это влияет на снижение взаимодействия между работниками и уменьшает время их общения в рабочих чатах и ​​во время перерывов.

Преимущества четырехдневной рабочей недели для государства

Главным стимулом введения четырехдневной рабочей недели для правительств развитых стран является постепенное истощение главных энергоносителей и постоянное увеличение стоимости энергоресурсов.

Сокращение затрат на отопление и электроэнергию помогает сохранить необходимые ресурсы и влияет на уменьшение стоимости конечного продукта.

Таким образом можно обеспечить стабильную работу экономики и увеличить уровень удовлетворенности населения в целом.

Еще один важный аспект — и сокращение объема вредных выбросов, образующихся при производстве. То есть уменьшение рабочей недели до 4-х дней помогает не только снизить уровень затрат, но и бороться с глобальным потеплением и другими негативными последствиями человеческой деятельности. Главные лоббисты компании по внедрению «четырехдневки» среди ее положительных черт также называют сокращение гендерного разрыва в оплате труда и уменьшение количества пробок в крупных городах.

Однако специалисты отмечают, что положительные изменения в этих направлениях минимальны и колеблются в рамках статистической погрешности. Поэтому говорить о глобальных изменениях в этих секторах пока рано.

Главные трудности внедрения четырехдневной рабочей недели

Сокращение продолжительности рабочей недели — непростое решение для любого государства, ведь процесс перехода на новый тип трудовых отношений требует существенных изменений в законодательстве страны и вливания значительных средств в экономику для поддержания его стабильности в переходный период.

Кроме того, четырехдневная система труда не является универсальным инструментом, и для некоторых компаний она совершенно не подходит. В частности, это предприятия с посменной работой и гибким графиком, количество выходных и рабочих дней в которых определяется соглашением между работником и работодателем.

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