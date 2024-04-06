В Дании работники будут иметь три дня выходных: какова цель нововведения — Finance.ua

В Дании работники будут иметь три дня выходных: какова цель нововведения Сегодня 17:04 — Мир

В Дании работники будут иметь три дня выходных: какова цель нововведения

В Копенгагене, столице Дании, с 1 апреля начался эксперимент — сотрудников муниципалитета перевели на четырехдневную рабочую неделю. Основная цель нововведения — противодействие стрессу и повышение привлекательности муниципалитета как места работы.

Об этом сообщает DN.

Участвующие в эксперименте сотрудники муниципалитета с 1 апреля работают 4 дня в неделю и имеют три выходных. Количество рабочих часов в день остается неизменным.

Исследовательница трудовой жизни из университета Роскилле Янне Глеруп отмечает, что практиковать четырехдневную рабочую неделю в Дании начали еще во время пандемии Covid-19 и это стало своеобразным трендом, оставшимся в муниципалитетах Дании.

В эксперименте, который продлится в течение 2024 года, принимают участие сотрудники шести администраций муниципалитета. После окончания эксперимента такой график может стать постоянным.

По словам Янне Глеруп, подобный опыт имеет бизнес-сообщество Дании в течение длительного времени, но теперь к нему присоединяется и государство.

«Копенгаген самый большой, но не первый. Я знаю как минимум 15−20 других муниципалитетов, которые пробуют подобные модели», — отмечает она.

Все больше граждан Дании требуют урегулирования старых традиционных методов работы. Ведь многие люди чувствуют трудовую жизнь как очень напряженную и интенсивную — и поэтому они ищут альтернативные варианты рабочего времени, чтобы достичь баланса.

Справка Finance.ua:

С 1 февраля сотни сотрудников 45 немецких компаний будут работать с тремя выходными в неделю. При этом зарплату им будут выплачивать в полном объеме;

итальянский автопроизводитель Lamborghini заключил соглашение с профсоюзами о введении четырехдневной рабочей недели для своих работников производственных профессий;



в последующие 10 лет искусственный интеллект может позволить перейти на четырехдневную неделю миллионам людей без потери зарплаты.



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