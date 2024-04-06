В Дании работники будут иметь три дня выходных: какова цель нововведения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Дании работники будут иметь три дня выходных: какова цель нововведения

Мир
21
В Дании работники будут иметь три дня выходных: какова цель нововведения
В Дании работники будут иметь три дня выходных: какова цель нововведения
В Копенгагене, столице Дании, с 1 апреля начался эксперимент — сотрудников муниципалитета перевели на четырехдневную рабочую неделю. Основная цель нововведения — противодействие стрессу и повышение привлекательности муниципалитета как места работы.
Об этом сообщает DN.
Участвующие в эксперименте сотрудники муниципалитета с 1 апреля работают 4 дня в неделю и имеют три выходных. Количество рабочих часов в день остается неизменным.
Читайте также
Исследовательница трудовой жизни из университета Роскилле Янне Глеруп отмечает, что практиковать четырехдневную рабочую неделю в Дании начали еще во время пандемии Covid-19 и это стало своеобразным трендом, оставшимся в муниципалитетах Дании.
В эксперименте, который продлится в течение 2024 года, принимают участие сотрудники шести администраций муниципалитета. После окончания эксперимента такой график может стать постоянным.
По словам Янне Глеруп, подобный опыт имеет бизнес-сообщество Дании в течение длительного времени, но теперь к нему присоединяется и государство.
«Копенгаген самый большой, но не первый. Я знаю как минимум 15−20 других муниципалитетов, которые пробуют подобные модели», — отмечает она.
Читайте также
Все больше граждан Дании требуют урегулирования старых традиционных методов работы. Ведь многие люди чувствуют трудовую жизнь как очень напряженную и интенсивную — и поэтому они ищут альтернативные варианты рабочего времени, чтобы достичь баланса.

Справка Finance.ua:

  • С 1 февраля сотни сотрудников 45 немецких компаний будут работать с тремя выходными в неделю. При этом зарплату им будут выплачивать в полном объеме;
  • итальянский автопроизводитель Lamborghini заключил соглашение с профсоюзами о введении четырехдневной рабочей недели для своих работников производственных профессий;
  • в последующие 10 лет искусственный интеллект может позволить перейти на четырехдневную неделю миллионам людей без потери зарплаты.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.