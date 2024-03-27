Дистанционная работа в Украине: кому платят до 70 тыс. грн — Finance.ua
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Дистанционная работа в Украине: кому платят до 70 тыс. грн

Личные финансы
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Дистанционная работа в Украине: кому платят до 70 тыс. грн
Дистанционная работа в Украине: кому платят до 70 тыс. грн
В Украине зарплаты до 70 тыс. грн предлагают специалистам, владеющим иностранными языками. Речь идет о вакансиях для менеджеров по продажам, консультантов, специалистов службы поддержки.
Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, работу дистанционно предлагают украинцам, владеющим иностранными языками. Вакансии:

Менеджер по продажам со знанием чешского или словацкого — до 70 тыс. грн

«Знание чешского или словацкого языка на продвинутом или свободном уровне (В2-С2). Навыки в продажах будут преимуществом. Способность к быстрому обучению и стремление постоянно развиваться. Способность определить потребности клиента и предлагать индивидуальные решения. Грамотный язык и сильные коммуникационные навыки. Работа в команде единомышленников: Мы строим нашу команду на честности и справедливости, ценим каждого сотрудника и создаем атмосферу взаимопомощи», — говорится в объявлении.

Продавец QR-кодов на памятники — до 45 тыс. грн в месяц

Без опыта работы в одном из украинских городов приглашают на работу продавцов QR-кодов на памятники. Обещают платить за каждого клиента отдельно, при этом ежемесячная зарплата согласно информации из объявления должна достигать 45 тыс. грн. QR-код содержит информацию о погибшем и фактически дополняет (или даже заменяет) надпись на памятнике. «Перспективы карьерного роста: Докажите свою эффективность и станьте управляющим отделом продаж!» — говорится в объявлении.

Менеджер по продажам (B2B) со знанием немецкого — до 40 тыс. грн

«Работа 9:00 до 17:00 с перерывом на обед. Есть время на себя. Супер интересные развивающие клиенты. Комфортный и современный офис в центре города. Все необходимые ресурсы для выполнения задач. Компания оплачивает профессиональные курсы по развитию, компенсирует занятия спортом», — говорится в объявлении.

Специалист службы поддержки — до 20 тыс. грн

«Принимать входящие обращения от клиентов (e-mail, онлайн-чаты); Поддерживать дружескую атмосферу в общении с клиентами; Проявлять клиентоориентированность в работе и максимально помогать в решении вопросов», — говорится в объявлении.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Обозреватель
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