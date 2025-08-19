Средняя зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен — правительство обновило прогноз Сегодня 10:01 — Личные финансы

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства опубликовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2026−2028 годы. Министерство уточнило показатели на 2025 год, которые принимало как базу расчета.

Так, прогноз среднегодового роста цен был ухудшен с 9,7 до 12,2%. Прогноз по среднему уровню номинальной зарплаты увеличился с 24 389 гривен до 25 886 гривен.

Ожидаемые результаты по итогам 2025 года

номинальный ВВП — 8,97 трлн грн;

реальный рост ВВП — 2,7%;

инфляция: в среднем 12,2%, декабрь к декабрю — 9,5%;

средняя зарплата — 25 886 грн, реальный рост — 7,4%;

безработица (15−70 лет) — 12,7%;

экспорт — 58 млрд дол. США (+3,3%);

импорт — 98,3 млрд дол. США (+6,9%);

«Учитывая ключевую роль фактора безопасности и учета рисков для развития экономики, прогноз разработан по двум сценариям, основным отличием между которыми являются сроки существенного улучшения ситуации безопасности в Украине», — отмечает министерство.

Сценарий 1 (улучшение безопасности с 2026 года):

ожидается рост ВВП: +4,5% (2026 год), +5% (2027 год), +5,7% (2028 год);

инфляция: 8,6% в 2026 году; 5,9% в 2027 году; 5,3% в 2028 году;

рост реальной зарплаты на 6,5% в 2026 году; 8,9% в 2027 году; 6,8% в 2028 году.

Сценарий 2 (улучшение безопасности с 2027 года):

рост ВВП в 2026 году на 2,4%; в 2027 году на 4,7%; в 2028 году на 4,5%;

инфляция 9,9% в 2026 году; 9,4% в 2027 году; 7,5% в 2028 году;

рост реальной зарплаты на 5,1% в 2026 году; 5,7% в 2027 году; 4,6% в 2028 году.

В Минэкономики объясняют, что с учетом высокой неопределенности прогнозные оценки правительства близки к прогнозам Еврокомиссии и МВФ.

По обоим сценариям прогнозируется положительное влияние на экономику системных структурных реформ в рамках Ukraine Facilty, сотрудничества с МВФ, евроинтеграции, стимулирования развития украинского производства благодаря программам политики «Сделано в Украине», созданию благоприятных условий для инвесторов и активному участию частного сектора в восстановлении.

«Учитывая это, в прогнозном периоде сформируется постоянный тренд роста, в основу которого будет заложено как восстановление экономики, так и ее трансформация в сторону приближения к европейским стандартам», — подытожили в министерстве.

Напомним, принятое правительством постановление от 06 августа 2025 г. № 946 «Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026−2028 годы» свидетельствует , что по первому (оптимистическому) сценарию номинальная среднемесячная зарплата, брутто, будет расти так:

2026 год — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:

2026 год — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

