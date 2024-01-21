Лучшие страны ЕС для переезда в 2024 году, где 4-дневная рабочая неделя — Finance.ua

Лучшие страны ЕС для переезда в 2024 году, где 4-дневная рабочая неделя Сегодня 16:03 — Личные финансы

Лучшие страны ЕС для переезда в 2024 году, где 4-дневная рабочая неделя

Все больше людей ищут способы сделать работу как можно более удобной, причем многие из них выбирают удаленную работу или ищут возможность работать в режиме короткой рабочей недели.

Об этом пишет schengenvisainfo.com

Для тех, кто планирует переехать в любую европейскую страну в 2024 году, SchengenVisaInfo.com составил список лучших направлений ЕС, которые ведут путь к сбалансированной профессиональной жизни и применяются четырехдневные рабочие недели.

Бельгия

В ноябре 2022 года был принят закон, разрешающий бельгийским работникам работать 4 дня в неделю вместо пяти, благодаря чему Бельгия стала последней европейской страной, применяющей этот график.

Премьер-министр Бельгии Алекс де Кроо отметил, что цель такого закона — дать людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени.

Исландия

Хотя Бельгия является последней страной, которая ввела четырехдневную рабочую неделю в ЕС, Исландия — страна, которая практикует это больше всего, даже на международном уровне.

Согласно статье Forbes, опубликованной в прошлом году, почти 90 процентов исландских рабочих сократили рабочий день, чтобы ввести их в четырехдневную неделю. В этой стране было одно из самых больших и продолжительных в мире испытаний этой практики, которое длилось с 2015 по 2019 год.

Исследователи обнаружили, что стресс и истощение работников уменьшились, а баланс между жизнью и работой улучшился, но другие скандинавские страны, такие как Швеция, не имеют такого успеха, как Исландия.

Франция

Такая практика становится все более распространенной для предприятий во Франции, хотя юридически она не закрепляется властями.

Введение четырехдневной рабочей недели в этой европейской стране может быть связано с тем, что Франция ввела законодательно 35-часовую рабочую неделю более двух десятилетий назад, и, скорее всего, она больше никогда не изменится.

Министерство труда Франции также подтверждает эти заявления, говоря, что около 10 000 работников в стране уже работают четырехдневную неделю.

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Литва

Хотя правительство официально не ввело четырехдневную рабочую неделю в Литве, в 2021 году оно приняло законодательство, позволяющее родителям с маленькими детьми работать только 32 часа в неделю, что свидетельствует о том, что эта категория работников уже работает четырехдневную неделю.

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу общественного вещателя LRT, 51 процент респондентов заявили, что одобрят четырехдневную рабочую неделю, 35 процентов высказались против, еще 14 процентов не имеют мнения по этому поводу.

Если поддерживают идею женщины и молодежь до 30 лет, а также люди от 30 до 49 лет, то работники старше 50 лет и неработающие пенсионеры чаще выступают против предложения.

Дания и Нидерланды

Средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 29 часов — это самая короткая рабочая неделя в Европе, которая позволяет работникам работать 4 дня в неделю в зависимости от договоренностей.

В Дании также есть более короткая рабочая неделя, когда работники должны работать 33 часа в неделю. Это было бы эквивалентно чуть более восьми часов в день в течение четырех дней или полдня в пятницу.

Германия, Испания и Португалия

В этих трех странах все еще продолжаются испытания режима четырехдневной рабочей недели, а правительство Испании согласится на 32-часовую рабочую неделю в течение 3 лет, тогда как работники будут получать столько же.

Германия, где средняя продолжительность рабочей недели составляет 34,2 часа, также вступила в испытательный период, главным образом инициированный профсоюзами, требовавшими сокращения рабочего времени.

Согласно опросу Forsa, 71 процент людей, работающих в Германии, хотели бы иметь возможность работать всего четыре дня в неделю.

Португалия также является одной из стран, недавно внедривших испытательный режим четырехдневной рабочей недели. В июне начато шестимесячное испытание с участием 39 корпоративных предприятий.

Большинство португальских работников (три четверти) работают более 40 часов в неделю, поэтому ожидается, что новая мера уменьшит рабочую нагрузку на работников, но также может значительно повлиять на производительность.

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