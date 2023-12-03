Работа во Франции: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка — Finance.ua

Работа во Франции: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка Сегодня 15:01 — Мир

Работа во Франции: какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка

Во Франции остаются около 70 тысяч украинцев с временной защитой. Около трети трудоспособных беженцев уже нашли работу, хотя основным препятствием остается языковой барьер.

Рассказываем, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка и опыта.

Где искать работу украинцам во Франции: полезные ресурсы

Украинцы с временной защитой во Франции автоматически получают право на работу — можно работать по найму или заниматься предпринимательской деятельностью.

Новоприбывшие могут найти всю полезную информацию об устройстве в стране и вариантах поиска работы на странице ukrainefrance.org — включая ссылки на группы для украинцев в Телеграм в более чем 250 городах и регионах страны.

Найти работу можно на сайте центра занятости pole emploi, в базе которого наибольшее количество вакансий в стране. Там могут предложить курсы французского языка. Также популярные и полезные ресурсы:

При поиске вакансий следует учесть, что зарплату в объявлениях указывают до отчислений (брутто) — на руки (нетто) работник получит примерно на 25% меньше. Минимальная зарплата за час во Франции составляет 11,27 евро (8,92 евро на руки), в месяц при 35-часовой рабочей неделе — 1709,28 евро (1353,07 евро на руки).

Какие вакансии предлагают украинцам без знания языка

Как и в других странах Европы, без знания языка больше всего вакансий есть в сфере обслуживания (горничные в отеле, уборка, помощь на кухне ресторанов) и сезонных работах (например, сбор урожая в садах или работники кемпинга). Согласно данным сайта fr.indeed.com, без знания языка можно устроиться работать на склады (10,98 евро/час), швеей (10,26 евро/час), уборщицей (10,78 евро/час). Также — поваром (месячный заработок 1829 евро), садоводом (2045 евро).

В то же время предложения работы украинцам можно найти в группах в Facebook.

Среди предложений работы в соцсетях следующие:

сборщики шампиньонов в городе Пон — без знания языка и опыта. Средняя зарплата — 1800−2200 евро в месяц. За жилье нужно будет заплатить 260 евро в месяц;

парикмахера-колориста и мастера маникюра в салон красоты в центре Канн. Обещают «высокий, стабильный заработок»;

домработница в семью — для уборки, стирки, глажки, приготовления обычной пищи. Зарплата 1800 евро в месяц;

няня с проживанием в украинскую семью — уход за двумя детьми. Зарплата 2500 евро;

работники на склад овощей — 12,1−13,5 евро/час (2150 евро в месяц).

На сайтах поиска работы есть немало вакансий без знания французского языка. В частности, на layboard.com можно найти вакансию работника кондитерской фабрики с зарплатой в 2400—2700 евро в зависимости от отработанных часов.

Или — повара в семью с проживанием. За приготовление блюд европейской и украинской кухни 6 дней в неделю предлагается 1600−2000 евро в месяц.

На сайте eurabota.ua есть вакансии на складе детского питания в Париже (с зарплатой 2100−2300 евро в месяц) и упаковщика в цех одежды — с зарплатой 2000−2400 евро.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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