Профессии, о которых мало кто знает (подробности от Госслужбы занятости) — Finance.ua

Профессии, о которых мало кто знает (подробности от Госслужбы занятости) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Профессии, о которых мало кто знает (подробности от Госслужбы занятости)

Количество профессий в Украине в Классификаторе насчитывает более 9 тыс. наименований. Поэтому не удивительно, что много украинцев о многих этих профессиях никогда даже и не слышали.

Государственная служба занятости рассказывает о таких профессиях.

Возможно, одна из них понравится вам, что определит карьеру на много лет вперед.

1. Вулканизатор.

Несмотря на схожесть названий, никакого отношения к работе с вулканами этот специалист не имеет, однако данная профессия все же интересна. Это специалист, который наносит на разные поверхности защитный слой из резины или другого изоляционного материала. Выполняются такие работы на шиномонтажной станции.

Профессия предполагает два разряда, высший из них требует определенного стажа работы и курсов повышения квалификации. Такие специалисты были нужны в Сумской, Харьковской, Черновицкой и Житомирской областях.

2. Отборщик.

Это работник, занимающийся сортировкой мусора. Такая работа предусматривает визуальный осмотр отходов и изъятие из производственной линии предметов, относящихся к другой группе по переработке отходов. Эта профессия еще очень малопопулярна в Украине, однако пользуется спросом во многих странах мира. Пока она не требует специального образования, работники проходят краткое обучение перед началом работы. Такую вакансию предложил Житомирский центр занятости.

3. Десинатор.

Первая профессия в списке, которая чаще всего требует высшего образования по направлениям дизайн, художественное искусство или программирование. Такой работник занимается разработкой рисунков для печати или вышивки на тканях. Десинатор отвечает за закладку программ для оборудования, используемого в производстве. С начала года такого работника искали в Хмельницкой области.

4. Каштелян.

Слово «kasztelan» появилось в 14 веке в Польском Королевстве. В то время это была должность самого низкого ранга территориального чиновника. Сейчас эта профессия предполагает ответственного за распределение белья и других предметов инвентаря в разных учреждениях, а также ведение этим человеком соответствующей документации.

В этом году такой пост Государственная служба занятости предлагала 67 раз. В основном на нее приглашают детские сады. Чаще всего для получения работы требуется базовое среднее образование, опыт не требуется.

5. Маркшейдер.

Название профессии происходит от немецких слов mark — «граница» или «граница» и scheiden — «разделять». Это, как правило, горный инженер или техник, соответственно для такой должности требуется высшее или среднее техническое образование. Такой специалист работает в области горного дела и занимается пространственно-геометрическими измерениями в недрах земли и на ее поверхности. Маркшейдеру требуются знания о методологии геодезии, горного дела и геологии. Очень интересная профессия, представленная в Службе занятости 16 раз.

Специалисты Государственной службы занятости прогнозируют , что после завершения войны структура спроса останется похожей. Больше всего будут искать тех, кто сможет обеспечить восстановление страны и ее развитие.

Армия останется ключевым работодателем

Даже после завершения активной фазы боевых действий, армия потребует стабильного пополнения. Подготовка военных специалистов станет дольше, а требования к новобранцам — выше. Речь идет об обеспечении безопасности в новых условиях, в частности, на освобожденных территориях.

Медики

Система здравоохранения столкнется с повышенной нагрузкой. В больницах не хватает кадров, особенно хирургов, кардиологов, физиотерапевтов, специалистов по массажу и реабилитации. Их роль будет критической в послевоенный период.

Строители

Строительная отрасль — одна из важнейших для послевоенного восстановления. Работодатели уже сейчас формируют спрос на сварщиков, маляров, каменщиков, слесарей, штукатуров, плотников, сантехников и других представителей строительных профессий.

