5 советов для финансовой безопасности — Finance.ua

5 советов для финансовой безопасности Сегодня 13:35 — Личные финансы

5 советов для финансовой безопасности

Финансовая безопасность — это чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Человек, заботящийся о своей финансовой безопасности, имеет достаточный запас ресурсов, чтобы справиться с непредвиденными расходами, избегать долговой зависимости и спокойно планировать будущее.

Заботиться о финансовой безопасности важно не только во время кризисов или войны. Это должно стать ежедневной привычкой, которая защищает от стресса и помогает принимать взвешенные решения.

Специалисты Финкульта дали пять советов для тех, кто делает первые шаги в мире финансов, чтобы сделать ваш финансовый фундамент более крепким.

Совет 1. Определите финансовые цели — краткосрочные и долгосрочные

Без конкретной цели сложно принять правильное решение. «Хочу накопить 10 000 грн на подушку безопасности» — это уже дорожная карта конкретных действий, а не просто мечта.

Совет 2. Избегайте решений под влиянием эмоций

Прежде чем потратить крупную сумму или подписать кредитный договор — дайте себе паузу для анализа информации: сутки или даже неделю.

Читайте также Как накопить на достойную пенсию: обзор финансовых инструментов

Совет 3. Проверяйте финансовые инструменты и учреждения

Прежде чем инвестировать, разместить вклад или оформить карту — убедитесь, что учреждение имеет лицензию и подчиняется регулятору.

Важно знать! В Украине для защиты банковских вкладов действует система гарантирования вкладов физических лиц. Следовательно, если вы размещаете средства в банке, являющемся участником фонда гарантирования вкладов, государство гарантирует вам возмещение в случае его банкротства.

Как это работает?

В течение военного положения Фонд гарантирования вкладов гарантирует 100% возмещение средств по вкладам. А через три месяца после его отмены, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже 600 тыс. грн.

В случае ликвидации банка Фонд организует выплаты гарантированного возмещения вкладчикам через банки-агенты, обеспечивая быстрый и удобный доступ к вашим средствам.

Совет 4. Создайте финансовую подушку безопасности

Начните с малого: откладывайте 5% от каждого дохода для защиты от непредвиденных обстоятельств. Даже несколько тысяч гривен на резервном счете могут оказаться спасительными в кризисной ситуации.

Обычно рекомендуется иметь на счете сумму, достаточную для покрытия расходов на 3−6 месяцев жизни. Подробно о финансовой подушке и как ее рассчитать — рассказывали здесь.

Совет 5. Будьте осторожны с информацией из интернета

Не все, что работает для других, подойдет вам. Собственный способ ведения бюджета, темп сбережений или финансовые инструменты следует подбирать под свой стиль жизни и уровень риска, который вы готовы принимать. Проверяйте источники, ищите официальную информацию, консультируйтесь со специалистами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.