Необычные профессии, по которым украинские работодатели не часто ищут работников — Finance.ua

Необычные профессии, по которым украинские работодатели не часто ищут работников

На Едином портале вакансий Государственной службы занятости появляются уникальные вакансии, которые не часто встречаешь на сайтах по поиску работы. К примеру, флотатор, наездник или рецептурник.
Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Профессии, по которым работодатели не часто ищут работников

Стильмейкер
В этом году предлагалась только одна такая вакансия. Она появилась в Ивано-Франковском центре занятости. Работодатель не просто искал стильмейкера, а именно специалиста, который способен подобрать людям их форму, размер бровей и ресниц.
Полиграфолог
Это специалист, проводящий опрос работников с использованием полиграфа или детектора лжи. Должность предполагает, что сотрудник должен уметь анализировать записи аппарата, быть очень внимательным к реакциям человека и знать, как делать обобщения выводов полиграфа.
Был только один запрос на такого специалиста в Киевской области.
Флотатор
Это человек, использующий химические соединения, чтобы разъединять смеси породы на отдельные элементы. Такие работники нужны в металлургической промышленности или же для очистки воды.
На эту вакансию искали сотрудника в Днепропетровской области.
Рецептурщик
Это человек, который придумывает кулинарные рецепты, затем следит за их соблюдением и вносит коррективы. Также именно этот специалист занимается подбором продуктов для реализации своих идей. На многих механизированных предприятиях рецептурщик может заниматься и загрузкой сырья в промышленные устройства для изготовления продукции.
Такого специалиста искали в столице. Причем запрос был только на сладких рецептурщиков, то есть специалистов в кондитерской сфере.
Наездник
Это профессиональный всадник, который дрессирует и ухаживает за лошадьми, участвует в скачках. Такая вакансия в этом году появлялась в Киеве.
Напомним, Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начала новое направление работы — контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Такой подход отвечает европейским стандартам. Главное внимание сосредоточено на выявлении дискриминационных формулировок (например, требований по возрасту, полу или национальности) и фиксации признаков манипуляций в вакансиях — завышенных обещаний зарплат без уточнений, умалчивания важной информации или использования неясных формулировок.
Все больше работодателей в Украине готовы не только трудоустраивать, но и помогать работникам с проживанием. По данным Государственной службы занятости, за первые семь месяцев 2025 года в базе службы появилось более 3,2 тысячи вакансий, в которых работодатели предлагают жилье или компенсируют расходы на аренду.
