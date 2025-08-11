Необычные профессии, по которым украинские работодатели не часто ищут работников — Finance.ua

Необычные профессии, по которым украинские работодатели не часто ищут работников Сегодня 12:02 — Личные финансы

Необычные профессии, по которым украинские работодатели не часто ищут работников

На Едином портале вакансий Государственной службы занятости появляются уникальные вакансии, которые не часто встречаешь на сайтах по поиску работы. К примеру, флотатор, наездник или рецептурник.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Профессии, по которым работодатели не часто ищут работников

Стильмейкер

В этом году предлагалась только одна такая вакансия. Она появилась в Ивано-Франковском центре занятости. Работодатель не просто искал стильмейкера, а именно специалиста, который способен подобрать людям их форму, размер бровей и ресниц.

Полиграфолог

Это специалист, проводящий опрос работников с использованием полиграфа или детектора лжи. Должность предполагает, что сотрудник должен уметь анализировать записи аппарата, быть очень внимательным к реакциям человека и знать, как делать обобщения выводов полиграфа.

Читайте также Кого сейчас ищут для работы с ИИ: подборка актуальных вакансий

Был только один запрос на такого специалиста в Киевской области.

Флотатор

Это человек, использующий химические соединения, чтобы разъединять смеси породы на отдельные элементы. Такие работники нужны в металлургической промышленности или же для очистки воды.

На эту вакансию искали сотрудника в Днепропетровской области.

Рецептурщик

Это человек, который придумывает кулинарные рецепты, затем следит за их соблюдением и вносит коррективы. Также именно этот специалист занимается подбором продуктов для реализации своих идей. На многих механизированных предприятиях рецептурщик может заниматься и загрузкой сырья в промышленные устройства для изготовления продукции.

Читайте также В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий

Такого специалиста искали в столице. Причем запрос был только на сладких рецептурщиков, то есть специалистов в кондитерской сфере.

Наездник

Это профессиональный всадник, который дрессирует и ухаживает за лошадьми, участвует в скачках. Такая вакансия в этом году появлялась в Киеве.

Напомним, Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начала новое направление работы — контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Такой подход отвечает европейским стандартам. Главное внимание сосредоточено на выявлении дискриминационных формулировок (например, требований по возрасту, полу или национальности) и фиксации признаков манипуляций в вакансиях — завышенных обещаний зарплат без уточнений, умалчивания важной информации или использования неясных формулировок.

Устали читать и разыскивать нужную информацию из разных источников? Finance.ua позаботился об этом и создал аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут. Это удобно!

Все больше работодателей в Украине готовы не только трудоустраивать, но и помогать работникам с проживанием. По данным Государственной службы занятости, за первые семь месяцев 2025 года в базе службы появилось более 3,2 тысячи вакансий, в которых работодатели предлагают жилье или компенсируют расходы на аренду.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.