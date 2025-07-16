В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий — Finance.ua

В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий Сегодня 21:03 — Личные финансы

В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий

Самые высокие зарплаты в Украине давно получают специалисты из IT-сферы. Но спрос на их работу значительно сократился.

Об этом рассказали на кадровом портале Work.ua.

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«Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, наибольшее проседание вакансий наблюдается в сфере IT (разработчики, вебдизайнеры, тестировщики)», — заявили Work.ua.

Также сократилось количество вакансий в сфере делопроизводства, туризма (экскурсовод, менеджер по туризму).

Из всех вакансий только 6% приходится на удаленную работу. В то же время у претендентов запрос на «дистанционку» очень высокий. Поэтому конкуренция за такие должности в 5−6 раз выше средней на рынке.

По данным Work.ua, наиболее активно ищут работников ритейл, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, медицина. Среди крупнейших работодателей — «Аврора», «Фора», «Новая почта», EVA, NOVUS, «АТБ», «Сильпо».

Фактически одним из работодателей сейчас выступают Силы обороны, которые разместили почти 10 тысяч вакансий на Work.ua.

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