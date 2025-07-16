В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий — Finance.ua
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В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий

Личные финансы
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В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий
В сфере с самыми высокими зарплатами обвалилось количество вакансий
Самые высокие зарплаты в Украине давно получают специалисты из IT-сферы. Но спрос на их работу значительно сократился.
Об этом рассказали на кадровом портале Work.ua.
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«Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, наибольшее проседание вакансий наблюдается в сфере IT (разработчики, вебдизайнеры, тестировщики)», — заявили Work.ua.
Также сократилось количество вакансий в сфере делопроизводства, туризма (экскурсовод, менеджер по туризму).
Из всех вакансий только 6% приходится на удаленную работу. В то же время у претендентов запрос на «дистанционку» очень высокий. Поэтому конкуренция за такие должности в 5−6 раз выше средней на рынке.
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По данным Work.ua, наиболее активно ищут работников ритейл, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая торговля, медицина. Среди крупнейших работодателей — «Аврора», «Фора», «Новая почта», EVA, NOVUS, «АТБ», «Сильпо».
Фактически одним из работодателей сейчас выступают Силы обороны, которые разместили почти 10 тысяч вакансий на Work.ua.
По материалам:
РБК-Україна
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