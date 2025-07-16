Кто в приоритете на рынке труда: где больше всего служащих и специалистов (исследование) — Finance.ua

Кто в приоритете на рынке труда: где больше всего служащих и специалистов (исследование)
В настоящее время в условиях военного положения происходит переориентация рынка труда. Профессионалы, специалисты и квалифицированные рабочие являются наиболее востребованными категориями работников, поскольку в условиях войны растет потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование ключевых секторов экономики.
Об этом говорится в исследовании рынка труда в 2024—2025 годах.
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Из-за военных условий и необходимости оптимизации расходов многие компании уменьшили количество административного персонала.
Профессиональная структура занятости
Согласно данным опроса, наиболее многочисленной группой работников в профессиональной структуре занятости являются квалифицированные рабочие. Их доля в общей структуре составляет 42,9%.
Эта группа работников больше всего представлена в добывающей промышленности (58,3%), в секторе энергетики (50,4%) и перерабатывающей промышленности (49,3%).
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Отрасли
Доля профессионалов и специалистов составляет 22,7%, их больше всего:
- в образовании (38,5%),
- финансовой и страховой деятельности (37,2%),
- в области информации и телекоммуникации (33,6%).
На неквалифицированных рабочих приходится 15% от общей численности работающих на ПОУ на момент опроса (больше всего в отраслях временного размещения и организации питания — 30,2%, предоставления других видов услуг — 22,2%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 21,8%).
Регионы и квалификация
В региональном разрезе наиболее квалифицированные рабочие представлены в:
- Днепропетровской (48,7%),
- Житомирской (48,3%),
- Харьковской (45,9%) областях;
профессионалы и специалисты:
- в Ивано-Франковской (29,2%),
- Луганской (27,7%),
- Ровенской (27,6%) областях;
руководители/менеджеры:
- в Херсонской (12,3%),
- Луганской (12%),
- Полтавской (11,7%) областях;
служащие и административные работники:
- в г. Киев (14,9%),
- Донецкой (10,9%),
- Одесской (10,4%) областях;
неквалифицированные рабочие:
- в Луганской (19,4%),
- Кировоградской (18,6%),
- Киевской (17,8%) обл.
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