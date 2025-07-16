Кто в приоритете на рынке труда: где больше всего служащих и специалистов (исследование) — Finance.ua

Кто в приоритете на рынке труда: где больше всего служащих и специалистов (исследование) Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Кто в приоритете на рынке труда: где больше всего служащих и специалистов (исследование)

В настоящее время в условиях военного положения происходит переориентация рынка труда. Профессионалы, специалисты и квалифицированные рабочие являются наиболее востребованными категориями работников, поскольку в условиях войны растет потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование ключевых секторов экономики.

Об этом говорится в исследовании рынка труда в 2024—2025 годах.

Из-за военных условий и необходимости оптимизации расходов многие компании уменьшили количество административного персонала.

Профессиональная структура занятости

Согласно данным опроса, наиболее многочисленной группой работников в профессиональной структуре занятости являются квалифицированные рабочие. Их доля в общей структуре составляет 42,9%.

Эта группа работников больше всего представлена в добывающей промышленности (58,3%), в секторе энергетики (50,4%) и перерабатывающей промышленности (49,3%).

Читайте также Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей

Отрасли

Доля профессионалов и специалистов составляет 22,7%, их больше всего:

в образовании (38,5%),

финансовой и страховой деятельности (37,2%),

в области информации и телекоммуникации (33,6%).

На неквалифицированных рабочих приходится 15% от общей численности работающих на ПОУ на момент опроса (больше всего в отраслях временного размещения и организации питания — 30,2%, предоставления других видов услуг — 22,2%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 21,8%).

Регионы и квалификация

В региональном разрезе наиболее квалифицированные рабочие представлены в:

Днепропетровской (48,7%),

Житомирской (48,3%),

Харьковской (45,9%) областях;

профессионалы и специалисты:

в Ивано-Франковской (29,2%),

Луганской (27,7%),

Ровенской (27,6%) областях;

руководители/менеджеры:

в Херсонской (12,3%),

Луганской (12%),

Полтавской (11,7%) областях;

служащие и административные работники:

в г. Киев (14,9%),

Донецкой (10,9%),

Одесской (10,4%) областях;

неквалифицированные рабочие:

в Луганской (19,4%),

Кировоградской (18,6%),

Киевской (17,8%) обл.

Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.