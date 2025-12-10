0 800 307 555
Германия повышает минимальную зарплату: какие ставки будут действовать с 1 января

Размер минимальной зарплаты в Германии изменится с 1 января 2026 года.
Об этом пишут Новости. Live.
С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час. Это примерно 630 грн по текущему курсу. Работник на полной занятости может получать около 2230 евро в месяц, что составляет примерно 109 612 грн брутто.
Эти суммы указаны до уплаты налогов и социальных взносов. Размер чистого дохода зависит от налоговой категории, семейного положения, региона проживания и других условий.

Что изменится с 1 января 2026 года

Согласно информации Bild, правительство Германии утвердило поэтапное повышение минимальной оплаты труда. Новые ставки будут выглядеть так:
  • с 1 января 2026 года — 13,90 евро в час, что примерно составляет 683 грн;
  • с 2027 года — 14,60 евро в час, что составляет примерно 717 грн.
В 2026 году работник, работающий полный месяц (около 180 часов в месяц), будет получать не менее 2 482 евро, что составляет примерно 122 000 грн брутто.

Кому не повысят минимальную оплату труда

Повышение не будет распространяться на:
  • частных предпринимателей;
  • волонтеров и участников добровольных программ;
  • стажеров и лиц, проходящих профессиональную подготовку;
  • работников с инвалидностью в специализированных мастерских;
  • людей, которые учатся, переквалифицируются или участвуют во временных программах.
Найти работу в Германии можно даже без свободного владения немецким языком и без официальной профессиональной квалификации — главное понимать свой статус и знать, куда обращаться. Где найти работу в Германии без знания языка — рассказываем здесь.
Напомним, директор Управления по вопросам иммиграции Берлина Энгельхард Мазанке ранее заявлял, что после завершения боевых действий в Украине встанет вопрос о возвращении украинских искателей убежища домой. В то же время их не будут заставлять покидать ФРГ в сжатые сроки и без учета индивидуальных обстоятельств. Решение ЕС о предоставлении защиты украинцам продлено и действует до марта 2027 года.
По материалам:
Novyny.live
