В почти полусотне немецких компаний стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей — Finance.ua

В почти полусотне немецких компаний стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей Сегодня 00:51 — Мир

В почти полусотне немецких компаний стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

С 1 февраля сотни сотрудников 45 немецких компаний будут работать с тремя выходными в неделю. При этом зарплату им будут выплачивать в полном объеме.

Об этом пишет DW Украина

Четырехдневную рабочую неделю ввели для того, чтобы выяснить, действительно ли это может сделать сотрудников не только более здоровыми и счастливыми, но и более продуктивными, как предполагают профсоюзы.

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«Исследование Gallop выяснило, что низкая вовлеченность и работоспособность обошлась мировой экономике в 8,1 триллиона евро в 2023 году», — отмечает издание.

Эксперименты с четырехдневной неделей в США и Канаде показали положительные результаты — улучшение физического и психического здоровья, а также снижение уровня выгорания. По итогам эксперимента ни одна из участвовавших компаний не планировала возвращаться к пятидневной неделе, подчеркивают журналисты.

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В то же время, по мнению министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, переход на четырехдневку поставит под угрозу экономический рост и процветание Германии.

Какие именно немецкие фирмы участвуют в эксперименте, не уточняется, однако известно, что это компании из разных секторов, треть из них базируются в Северном Рейне-Вестфалии, 17% - в Баден-Вюртемберге, 16% - в Баварии, 6% - в Берлине.

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