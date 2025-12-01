0 800 307 555
С 1 декабря изменились правила регистрации украинцев в Берлине

Берлин обновляет первичную регистрацию граждан Украины. Нововведения начинают действовать с 1 декабря и касаются всех, кто только что прибывает в город и нуждается в регистрации, временном размещении и последующем оформлении документов.
Об изменениях официально сообщает портал столицы berlin.de.
Рассказываем о новом порядке регистрации и всех этапах, которые теперь нужно пройти.

Первый этап — обращение к Ankunftszentrum на Oranienburger Str. 285

Каждый прибывший украинец должен зарегистрироваться в Ankunftszentrum на Oranienburger Str. 285 (Haus 22, Info-Point). Здесь граждане Украины будут получать первую консультацию и основные документы, необходимые для дальнейших процедур.
В центре действует важное требование: сюда не допускают людей с домашними животными. Так же и временные приюты LAF не могут принимать семьи с животными, поэтому украинцам советуют заранее продумать частную передержку за свой счет.
Также на месте могут предоставить кратковременный приют, провести инфекционный скрининг и базовый медицинский осмотр.

Как будет работать центр в Tegel

После первичного этапа все заявители направляются в центр в Tegel. Там проходят:
  • полная регистрация;
  • собеседование по безопасности;
  • распределение во временное жилье.
Главным изменением является то, что с 1 декабря центр в Tegel принимает только по предварительной записи, по будням с 8:00.
Добраться до Tegel можно шаттлом, который отправляется из Ankunftszentrum. После оформления человеку могут предоставить место в отеле или убежище. Тем, кто нуждается в уходе, помогут оформить поддержку формата Pflege-Unterstützung.
Действия после завершения регистрации

Когда все этапы в Ankunftszentrum и Tegel пройдены, украинцы должны самостоятельно подать заявления на получение социальной помощи (в Sozialamt или Jobcenter) и оформление разрешения на пребывание по § 24 AufenthG (онлайн в LEA, чтобы получить Fiktionsbescheinigung).
Ранее мы сообщали, что после завершения боевых действий в Украине встанет вопрос о возвращении украинских искателей убежища домой. В то же время, их не будут заставлять покидать ФРГ в сжатые сроки и без учета индивидуальных обстоятельств.
По материалам:
visitukraine.today
