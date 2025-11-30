Страны ЕС с наибольшим уровнем долгосрочной безработицы Сегодня 18:22 — Мир

Страны ЕС с наибольшим уровнем долгосрочной безработицы

Южные страны ЕС и Франция демонстрируют самые высокие показатели долговременной безработицы. Больше всего страдают мигранты, люди с инвалидностью, молодежь и граждане с более низким уровнем образования.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat, сообщает Euronews.

Где в ЕС самый высокий уровень долгосрочной безработицы

По данным аналитиков, среди 13 миллионов безработных в ЕС, 4,2 миллиона ищут работу больше года.

Высокий уровень долгосрочной безработицы зафиксирован в Греции (5,4%), далее следуют Испания (3,8%) и Словакия (3,5%).

Самые же низкие показатели были в:

Нидерландах (0,5%),

Мальте (0,7%),

Чехии, Дании и Польше (по 0,8%).

Какие регионы Европы страдают больше всего

Особенно высокие уровни долгосрочной безработицы зафиксированы в южных странах ЕС и в самых отдаленных регионах Франции.

В испанских автономных городах Мелилья (16,3%) и Сеута (15,8%) показатели стали рекордными.

Во французском регионе Гваделупа уровень превысил 11%. В Италии самая плохая ситуация в Кампании (9,9%), Калабрии (8,3%) и Сицилии (8%).

В то же время, самые низкие показатели зафиксированы в четырех регионах Чехии и Нидерландов, где уровень долгосрочной безработицы составил 0,4%.

Всего в 52 регионах ЕС длительная безработица ниже 1% — в основном это территории на севере Бельгии, Чехии, Дании, северо-западной Венгрии, Нидерландов, Австрии, Польши и Мальты.

Какие группы населения наиболее уязвимы к длительной безработице

Наиболее уязвимые группы, по данным Европейской сети церквей и христианских неправительственных организаций Eurodiaconia и Eurostat — это мигранты, люди с инвалидностью, молодежь, люди с более низким уровнем образования.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15−24 лет достиг 14,9% — на 0,4% больше, чем в прошлом.

Как отмечают в Eurodiaconia, если молодые люди долго находятся вне образования и работы, они теряют навыки, уверенность и контакты, что повышает риск попасть в длительную безработицу.

До этого Finance.ua отмечал , что тенденция замедления рынка труда, уже некоторое время наблюдающаяся в Западной Европе, дошла и до Польши. Компании стали более осторожными в формировании кадровой политики: сроки рассмотрения резюме кандидатов выросли, а темпы найма заметно замедлились.

