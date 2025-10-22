Рынок труда в ЕС охлаждается: безработица растет, особенно среди молодежи Сегодня 14:03 — Личные финансы

Тенденция замедления рынка труда, уже некоторое время наблюдающаяся в Западной Европе, дошла и до Польши. Компании стали более осторожными в формировании кадровой политики: сроки рассмотрения резюме кандидатов выросли, а темпы найма заметно замедлились.

Найм замедляется, резюме стало больше

CBDO компании Gremi Personal Ирина Серова отметила, что если в Германии уже фиксируются массовые увольнения персонала, то в Польше пока наблюдается лишь умеренный рост безработицы и продление времени поиска работы. Однако тенденция замедления рынка труда уже очевидна.

По ее словам, процессы подбора персонала в польских компаниях увеличились примерно с 50 до 80 дней, а в редких случаях и до 100 дней. В то же время количество резюме на одну вакансию выросло вдвое.

«Если сначала тенденцию „охлаждения“ рынка труда почувствовали представители рабочих профессий, то сейчас и высококвалифицированные специалисты. Работодатели принимают решение более взвешенно и вводят дополнительные этапы проверки кандидатов», — добавила Серова.

Безработица в Польше растет, особенно среди молодежи

Тенденцию подтверждают и официальные данные: количество безработных в Польше на конец августа 2025 года достигло 857,3 тысячи человек — на 26,6 тысячи больше, чем в июле, и на 85 тысяч больше, чем в августе 2024 года. Особенно заметен рост безработицы среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, достигшей 11,3%.

Похожая ситуация в Западной Европе

В странах Западной Европы процессы замедления начались раньше. По данным Eurostat, уровень вакансий в еврозоне в первом квартале 2025 года снизился до 2,4% против 2,9% годом ранее. Наибольшее падение было зафиксировано в Австрии и Греции (по 9 п.п.), а также в Швеции и Германии (по 8 п.п.). В Германии индекс найма упал до 93,7 пункта — минимума с 2020 года.

«Данные указывают на то, что бизнес во всей Европе становится более осторожным. Для работников это может означать меньше возможностей сменить работу, более слабые позиции в переговорах по повышению зарплаты и увеличение сроков до повторного выхода на рынок труда при увольнении», — пояснила Серова.

По мнению эксперта, осторожность работодателей в Европе вызвана геополитической неопределенностью, замедлением промышленного производства в ЕС и ростом конкуренции со стороны китайских и американских компаний.

В то же время у польской экономики есть преимущества — диверсификация, гибкость и высокий уровень цифровизации предприятий. Это помогает бизнесу быстрее приспособиться к новым условиям и сохранять относительную стабильность даже в периоды спада.

«Польские работодатели сейчас демонстрируют сдержанную, но стратегическую позицию: не сокращают работников, а взвешенно оптимизируют процессы найма, чтобы оставаться конкурентными в случае ухудшения ситуации на рынке труда», — подытожила Серова.

Напомним, Finance.ua ранее писал , что, по данным GUS, зарплаты в Польше продолжают расти. В сентябре 2025 года средняя валовая зарплата в корпоративном секторе составила 8750,34 злотых, что на 7,5% больше, чем год назад. При этом занятость в предпринимательском секторе несколько снизилась — на 0,8%.

Также сообщалось , что в 2026 году минимальная зарплата в Польше составит 4806 злотых брутто (примерно 3600 злотых нетто). Однако валовое увеличение всего на 140 злотых — более чем вдвое меньше, чем год назад.

