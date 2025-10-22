Кто имеет право на пенсию по выслуге лет: детали для медиков и военнослужащих Сегодня 19:00 — Личные финансы

Кто имеет право на пенсию по выслуге лет: детали для медиков и военнослужащих

Пенсию за выслугу лет устанавливают определенным категориям граждан, работа которых привела к потере профессиональной пригодности или трудоспособности.

Но для назначения они должны накопить специальный стаж в рамках профессий, за которые и полагается пенсия по выслуге лет в Украине, пишет Униан.

Читайте также Социальная пенсия с 65 лет: кому могут отказать в 2025 году

Требования к стажу и возрасту отличаются в зависимости от профессии.

Какие выплаты

Выплаты им назначают и выплачивают только при увольнении с работы, которая дает право на такую ​​пенсию. В то же время они могут продолжить работу в других сферах.

Сроки

Пенсию по возрасту платят, если человек достиг определенного показателя возраста и официального стажа, независимо от профессии.

Наиболее ранним сроком является 60 лет. Чтобы насладиться отдыхом по достижении этой отметки, должно быть от 32 лет стажа.

Читайте также Пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: размер и как рассчитывается

Кроме того, можно уйти на покой в ​​63 года (от 22 лет стажа) или в 65 лет (от 15 лет стажа). Если стаж накопить не удалось, человек может получать социальную пенсию.

Медработники

Воспользоваться льготной пенсией могут врачи и средний медицинский персонал, фармацевты и провизоры.

Медикам необходимо накопить 30 лет стажа. В двойном размере учитывают время работы до 2004 года в:

лепрозорных и противочумных заведениях;

в заведениях (отделениях) по лечению лиц со СПИДом или вирусом иммунодефицита человека;

в других инфекционных заведениях/отделениях;

в патологоанатомических и реанимационных отделениях;

в заведениях психиатрической помощи.

Пенсия по выслуге лет медикам в Украине начисляется с учетом размера доходов и количества стажа. Пенсионный фонд берет показатель среднемесячной зарплаты за два любых месяца работы подряд и умножает его на коэффициент стажа.

Получать эту выплату можно только после увольнения с соответствующих специальностей. Однако не запрещено работать в другом месте.

Читайте также Пенсия или продолжение карьеры: сколько начислят пенсии за каждый месяц

Это может быть совсем другая профессия или другая специальность. Например, врачи и медсестры могут перейти на должность в регистратуре, работать младшими медсестрами/медбратьями, санитарками, техслужащими и т. д. Так можно будет получать и пенсию, и зарплату.

Военнослужащие

от 25 лет стажа. По данным ПФУ , на такую ​​пенсию можно выйти, накопивлет стажа.

В этом случае выплаты составят 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия. Если же человека уволили в отставку по состоянию здоровья или по возрасту, размер увеличится до 55 процентов.

Учителя

Ранее мы писали , что для выхода на пенсию по выслуге лет учителям необходимо достичь 55-летнего возраста и иметь не менее 30 лет педагогического стажа.

Данные требования действуют для лицам, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Для тех работников, кто до этой даты имел соответствующий стаж, возможность выхода на пенсию за выслугу лет сохраняется независимо от возраста.

Также писал finance.ua , что украинцам пенсионного возраста стоит задуматься, выходить ли на пенсию сразу после 60, или еще работать. Ведь в таком случае их ждет небольшое повышение.

Так, по данным Пенсионного фонда, те, кто продолжает работать после официального возраста, получают значительно большие выплаты. Поэтому украинцам пенсионного возраста стоит задуматься: выходить ли на пенсию сразу после 60, ведь:

за каждый месяц дополнительной работы до 5 лет после 60 — начисляется +0,5% к пенсии;

к пенсии; после пятилетнего стажа — прибавка растет до 0,75% в месяц;

если человек работает еще год после пенсионного возраста — его пенсия увеличивается на 6%; пятилетняя задержка — это уже плюс 30% к выплатам.

Напомним, пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии — перейти с почтовой доставки на банковскую карту, изменить финансовое учреждение или обновить выплатные реквизиты. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд — лично или онлайн через вебпортал электронных услуг.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.