Социальная пенсия с 65 лет: кому могут отказать в 2025 году — Finance.ua

Социальная пенсия с 65 лет: кому могут отказать в 2025 году

В Украине люди, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут рассчитывать на временное государственное пособие (социальную пенсию). Для его получения также необходимо выполнить ряд установленных условий.

Об этом свидетельствует закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кому положена социальная пенсия в 2025 год и ее размер

В 2025 году выросли требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для выхода на заслуженный отдых по возрасту. Согласно им, для получения права на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа для женщин и мужчин.

Для тех, у кого после 60 лет не будет необходимого объема стажа, предусмотрено право на пенсию в 63 года при наличии количества страхового стажа от 22 до 31 года или в 65 лет при наличии стажа от 15 до 21 лет.

Если у гражданина не будет даже 15 лет официального стажа, то, начиная с 65-летия сможет оформить государственное социальное пособие вместо пенсии (так называемую социальную пенсию по возрасту).

Размер социальной пенсии в августе 2025 года составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 грн) и размером среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за последние полгода, однако не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который сейчас равен 3028 грн.

Право на соцпенсию по возрасту без трудового стажа пересчитывают каждые шесть месяцев, учитывая имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.

Кому могут отказать в назначении пособия

В законодательстве содержатся нормы, согласно которым не всем пенсионерам, которым не хватает стажа для пенсии, государство гарантирует право на временное пособие. Выплаты не назначаются в следующих случаях:

Размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев больше 100% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Гражданин получает пенсию или соцпособие, работает или занимается деятельностью, связанной с поступлением дохода. Один из членов семьи за год перед обращением сделал покупку (оплату сервиса) на сумму, превышающую 50 тыс. грн. Выявлены дополнительные источники доходов, не указанные в декларации о доходах и имуществе (в частности, от сдачи в аренду жилья, содержания скота/птицы). Кто-то из членов семьи имеет вторую квартиру (дом) и общая площадь жилья более 21 кв. метр на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного авто (прочего транспорта).

Соцпособие гражданам, у которых нет достаточного стажа, могут назначать, несмотря на вышеуказанные ограничения, если в семье есть лицо с инвалидностью. В таком случае решение примут после обследования материально-бытовых условий человека.

Напомним, за второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн., достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся за чертой бедности.

