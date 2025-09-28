0 800 307 555
Освобождает ли безработица от уплаты алиментов: разъяснение Минюста

Личные финансы
23
Даже если у родителей нет официального дохода, они обязаны содержать несовершеннолетнего ребенка. Поэтому плательщик алиментов на ребенка должен платить их ежемесячно, даже в случае потери работы или получения статуса безработного.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как взыскать алименты на ребенка с безработного или неработающего лица

Размер алиментов определяется в зависимости от статуса плательщика — безработный или неработающий:
  • безработный — трудоспособное лицо, зарегистрированное в центре занятости и готовое работать, при наличии доступной вакансии;
  • неработающий — трудоспособное лицо, не работающее и не состоящее на учете в службе занятости.
Алименты с безработного взимаются из государственного пособия по безработице, в процентном соотношении к среднему доходу лица, если его страховой стаж за год до постановки на учет в центр занятости превышает шесть месяцев.
Для неработающих плательщиков алименты начисляются исходя из средней зарплаты в регионе, где проживает плательщик. При этом минимальная сумма алиментов не может быть менее 50% прожиточного минимума на ребенка.
В то же время, если у безработного есть неофициальный доход, алименты выплачиваются в фиксированном размере.
Взыскатель и плательщик алиментов могут заключить договор, который будет регулировать все нюансы выплат.
Если же лицо отказывается платить, дело передается в суд, который определяет сумму, достаточную для гармоничного развития ребенка.

Что грозит за неуплату алиментов

За уклонение от уплаты средств предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам.
Возможные временные ограничения:
  • внесение в Единый реестр должников;
  • запрет выезда за границу;
  • арест карточных счетов;
  • лишение права управлять автомобилем, пользоваться оружием или охотиться.
Ограничения снимаются после погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме.
За злостное уклонение — общественные работы (80−120 часов), арест до 3 месяцев или лишение свободы до 2 лет.
По материалам:
Finance.ua
