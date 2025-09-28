Освобождает ли безработица от уплаты алиментов: разъяснение Минюста Сегодня 18:13 — Личные финансы

Освобождает ли безработица от уплаты алиментов: разъяснение Минюста

Даже если у родителей нет официального дохода, они обязаны содержать несовершеннолетнего ребенка. Поэтому плательщик алиментов на ребенка должен платить их ежемесячно, даже в случае потери работы или получения статуса безработного.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как взыскать алименты на ребенка с безработного или неработающего лица

Размер алиментов определяется в зависимости от статуса плательщика — безработный или неработающий:

безработный — трудоспособное лицо, зарегистрированное в центре занятости и готовое работать, при наличии доступной вакансии;

неработающий — трудоспособное лицо, не работающее и не состоящее на учете в службе занятости.

Алименты с безработного взимаются из государственного пособия по безработице, в процентном соотношении к среднему доходу лица, если его страховой стаж за год до постановки на учет в центр занятости превышает шесть месяцев.

Для неработающих плательщиков алименты начисляются исходя из средней зарплаты в регионе, где проживает плательщик. При этом минимальная сумма алиментов не может быть менее 50% прожиточного минимума на ребенка.

В то же время, если у безработного есть неофициальный доход, алименты выплачиваются в фиксированном размере.

Взыскатель и плательщик алиментов могут заключить договор, который будет регулировать все нюансы выплат.

Если же лицо отказывается платить, дело передается в суд, который определяет сумму, достаточную для гармоничного развития ребенка.

Что грозит за неуплату алиментов

За уклонение от уплаты средств предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам.

Возможные временные ограничения:

внесение в Единый реестр должников;

запрет выезда за границу;

арест карточных счетов;

лишение права управлять автомобилем, пользоваться оружием или охотиться.

Ограничения снимаются после погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме.

За злостное уклонение — общественные работы (80−120 часов), арест до 3 месяцев или лишение свободы до 2 лет.

