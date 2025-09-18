0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие меры применяют к должникам по алиментам

Личные финансы
13
Какие меры применяют к должникам по алиментам
Какие меры применяют к должникам по алиментам
Взыскание алиментов — одна из главных задач государственных исполнителей. Благодаря их работе и применению более жестких мер к должникам в 2025 году удалось обеспечить значительные выплаты. Только по состоянию на 1 сентября взыскано более 10,3 млрд грн алиментов.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Закон предусматривает ряд механизмов влияния на тех, кто не платит алименты.

Если долг по алиментам превышает сумму платежей за 3 месяца:

  • взыскания могут быть наложены не только на зарплату, но и на другое имущество;
  • должника вносят в Единый реестр должников;
  • взыскателю разъясняют право обратиться в полицию по поводу уклонения от уплаты алиментов.

Если долг более 4 месяцев:

Должника могут временно ограничить в следующих правах:
  • выезд за границу;
  • управление авто;
  • пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охлажденным оружием;
  • право на охоту.
Читайте также
Если долг больше 6 месяцев: составляется протокол об админправонарушении, который передают в суд.

Если долг длится дольше:

  • свыше 1 года — штраф 20% от суммы долга;
  • более 2 лет — штраф 30%;
  • свыше 3 лет — штраф 50%.
Все штрафы перечисляются в пользу взыскателя.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems