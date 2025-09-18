Какие меры применяют к должникам по алиментам Сегодня 08:29 — Личные финансы

Какие меры применяют к должникам по алиментам

Взыскание алиментов — одна из главных задач государственных исполнителей. Благодаря их работе и применению более жестких мер к должникам в 2025 году удалось обеспечить значительные выплаты. Только по состоянию на 1 сентября взыскано более 10,3 млрд грн алиментов.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Закон предусматривает ряд механизмов влияния на тех, кто не платит алименты.

Если долг по алиментам превышает сумму платежей за 3 месяца:

взыскания могут быть наложены не только на зарплату, но и на другое имущество;

должника вносят в Единый реестр должников;

взыскателю разъясняют право обратиться в полицию по поводу уклонения от уплаты алиментов.

Если долг более 4 месяцев:

Должника могут временно ограничить в следующих правах:

выезд за границу;

управление авто;

пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охлажденным оружием;

право на охоту.

Если долг больше 6 месяцев: составляется протокол об админправонарушении, который передают в суд.

Если долг длится дольше:

свыше 1 года — штраф 20% от суммы долга;

более 2 лет — штраф 30%;

свыше 3 лет — штраф 50%.

Все штрафы перечисляются в пользу взыскателя.

