Какие меры применяют к должникам по алиментам

Взыскание алиментов — одна из главных задач государственных исполнителей. Благодаря их работе и применению более жестких мер к должникам в 2025 году удалось обеспечить значительные выплаты. Только по состоянию на 1 сентября взыскано более 10,3 млрд грн алиментов.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Закон предусматривает ряд механизмов влияния на тех, кто не платит алименты.
Если долг по алиментам превышает сумму платежей за 3 месяца:
- взыскания могут быть наложены не только на зарплату, но и на другое имущество;
- должника вносят в Единый реестр должников;
- взыскателю разъясняют право обратиться в полицию по поводу уклонения от уплаты алиментов.
Если долг более 4 месяцев:
Должника могут временно ограничить в следующих правах:
- выезд за границу;
- управление авто;
- пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охлажденным оружием;
- право на охоту.
Если долг больше 6 месяцев: составляется протокол об админправонарушении, который передают в суд.
Если долг длится дольше:
- свыше 1 года — штраф 20% от суммы долга;
- более 2 лет — штраф 30%;
- свыше 3 лет — штраф 50%.
Все штрафы перечисляются в пользу взыскателя.
