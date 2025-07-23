Украинцы нарастили задолженность по алиментам — статистика — Finance.ua
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Украинцы нарастили задолженность по алиментам — статистика

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Украинцы нарастили задолженность по алиментам — статистика
Украинцы нарастили задолженность по алиментам — статистика
Более 187 тыс. производств из-за неуплаты алиментов насчитывается в Украине по состоянию на середину июля 2025 года. Это на 14% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает Опендатабот.
За 3 года полномасштабной войны Единый реестр должников Украины пополнился 23246 производствами за неуплату алиментов. При этом данные реестра динамичны, ведь одни долги закрываются, другие добавляются, поэтому эти данные являются чистым приростом количества производств, а не общим количеством новых должников.
Украинцы нарастили задолженность по алиментам — статистика
Подавляющее большинство производств — 91% - открыты против мужчин. Соответственно женщины фигурируют в 9% дел. Однако рекордсменом по стране стала женщина с Киевщины, против нее открыто 8 производств.
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Сейчас больше всего задолжали по алиментам украинцы в возрасте от 25 до 45 лет, по ним открыто 86% производств.
Украинцы нарастили задолженность по алиментам — статистика
Больше всего производств по неуплате алиментов открыто в Днепропетровской области — 26 268. Далее следуют Одесская (13 516), Харьковская (13 011), Донецкая (11 680) и Киевская (11 050) области.
Украинцы нарастили задолженность по алиментам — статистика
Стоит отметить, что в Харьковской области количество алиментных дел с начала полномасштабной выросло в 5,4 раза — с 2 400 до более 13 000, а в Черниговской области в 2,2 раза — с 2 198 производств до 4 747.
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Зато в Херсонской области количество производств сократилось в 6,4 раза: с 11 139 до 1 727 производств. В целом рост зафиксирован в 19 регионах, сокращение — в шести.
Напомним, кроме основных расходов (питание, одежда или игрушки) ребенок может нуждаться в дополнительных средствах для своего развития. Это могут быть занятия в спортивных секциях, участие в конкурсах, лечение и т. д. Родители должны оплачивать их поровну, договориться о распределении таких расходов. К примеру, заключив соглашение у нотариуса, если сумма больше 340 грн. Если договориться не удается, дополнительные расходы могут быть взысканы через суд. Детальнее об этом рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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