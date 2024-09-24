Пересмотр размера алиментов: что нужно знать — Finance.ua

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Пересмотр размера алиментов: что нужно знать

Личные финансы
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Пересмотр размера алиментов: что нужно знать
Пересмотр размера алиментов: что нужно знать
Алименты — это денежные выплаты, которые один из родителей или оба родителя платят на содержание ребенка в случае развода или раздельного проживания (согласно статье 180 Семейного кодекса Украины).
Но не всегда для полноценного финансового обеспечения ребенка сумма установленных алиментов может быть достаточной.
Поэтому родители могут самостоятельно договориться об увеличении ежемесячных денежных выплат и оформить соответствующий договор у нотариуса. Подробно об этом рассказали в пресс-службе Минюста.
При условии, что родителям не удалось достичь согласия, этот спор можно разрешить через суд.
Один из родителей может подать иск в суд о взыскании алиментов.
В исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, обосновывающие необходимость взыскания алиментов, а также предложения по их размеру и доказательная база, а именно:
  • доказательства изменения материального положения (справки о доходах родителей, кредитные договоры, любые другие документы, которые могут подтвердить изменение материального положения, его ухудшение или улучшение);
  • доказательства ухудшения или улучшения здоровья (медицинские справки, заключения врачей, истории болезней, рекомендации врачей о необходимости лечения);
  • доказательства, подтверждающие изменение семейного положения (например, рождение детей у плательщика алиментов, дополнительные расходы по содержанию своих нетрудоспособных родителей).
Но есть также основания для уменьшения размера алиментных выплат.
Это возможно, если плательщик докажет в суде, что его средства тратятся не по назначению.
Отчет органа опеки и попечительства — один из способов законно подтвердить эти опасения.
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По заявлению плательщика алиментов (кроме имеющих задолженность) орган опеки и попечительства может осуществлять внеплановые инспекционные посещения получателя алиментов, но не чаще одного раза в три месяца.
Следует понимать, что законодательство всегда учитывает интересы ребенка и предусматривает меры по обеспечению надлежащего выполнения обязанностей родителями.
Напоминаем, что в случае неуплаты алиментов государственный исполнитель может применять принудительные меры: ряд запретов и ограничений, арест счетов до погашения долга и т. д. (статья 196 СКУ).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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