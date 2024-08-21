Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика) — Finance.ua
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Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика)

Личные финансы
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Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика)
Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика)
187 246 производств за долги по алиментам насчитывается в Украине по состоянию на начало августа 2024 года. За более чем два года полномасштабной войны Реестр пополнился на 23 376 производств. С начала года на должников по алиментам открыли почти 3 тысячи производств.
Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.
Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика)
Абсолютное большинство должников по алиментам — мужчины: 91% производств. На женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.
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Больше всего задолжали украинцы в возрасте от 25 до 45 лет — 71,7%.
Начиная с 2021 года Днепропетровщина занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам. Несмотря на то, что год к году новых производств в регионе уменьшается, сейчас именно там открыто больше всего производств: 20 303 или 11% от общего количества. В то же время с начала года на Днепропетровщине открыли только 313 производств из-за неуплаты алиментов.
Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика)
Далее следует Харьковщина — 11 139 или 6% от общего количества. Стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом неуплат алиментов в регионе уменьшилось почти вдвое — на 44%.
Резко уменьшилось количество долгов по алиментам по сравнению с 2021 годом в прифронтовых областях: на 79% на Донетчине, На 92% — на Херсонщине и на 95% — на Луганщине.
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Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика)
На третьей строчке по количеству долгов по алиментам Запорожская область — 9 343 производства (5%). По сравнению с 2021 годом, неуплаченных алиментов уменьшилось на 34%.
В то же время, есть и области, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области. Следует отметить, что в 32,9 тысячах производств из-за долгов по алиментам регион не указан.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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