Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика) Сегодня 10:32 — Личные финансы

Где в Украине больше всего должников по алиментам (инфографика)

187 246 производств за долги по алиментам насчитывается в Украине по состоянию на начало августа 2024 года. За более чем два года полномасштабной войны Реестр пополнился на 23 376 производств. С начала года на должников по алиментам открыли почти 3 тысячи производств.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

Абсолютное большинство должников по алиментам — мужчины: 91% производств. На женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.

Читайте также Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты

Больше всего задолжали украинцы в возрасте от 25 до 45 лет — 71,7%.

Начиная с 2021 года Днепропетровщина занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам. Несмотря на то, что год к году новых производств в регионе уменьшается, сейчас именно там открыто больше всего производств: 20 303 или 11% от общего количества. В то же время с начала года на Днепропетровщине открыли только 313 производств из-за неуплаты алиментов.

Далее следует Харьковщина — 11 139 или 6% от общего количества. Стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом неуплат алиментов в регионе уменьшилось почти вдвое — на 44%.

Резко уменьшилось количество долгов по алиментам по сравнению с 2021 годом в прифронтовых областях: на 79% на Донетчине, На 92% — на Херсонщине и на 95% — на Луганщине.

Читайте также Как заключить добровольный договор об уплате алиментов

На третьей строчке по количеству долгов по алиментам Запорожская область — 9 343 производства (5%). По сравнению с 2021 годом, неуплаченных алиментов уменьшилось на 34%.

В то же время, есть и области, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области. Следует отметить, что в 32,9 тысячах производств из-за долгов по алиментам регион не указан.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.