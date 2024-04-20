Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты — Finance.ua
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Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты

Личные финансы
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Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты
Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты
Одна из основных обязанностей родителей — материальное обеспечение ребенка. Если родители по определенным причинам не могут финансово содержать ребенка, их дети могут получить временные выплаты от государства.
Об этом сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины.
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По данным ведомства, размер временной помощи рассчитывается как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Кто может получать временную выплату от государства

В сообщении указано, что если родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства/нахождение неизвестно, их дети имеют право на получение временной государственной помощи.
Выплата назначается в случае:
  • сведения об одном из родителей (плательщике алиментов) внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;
  • место жительства/нахождения одного из родителей не установлено;
  • в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство;
  • лицо находится на принудительном лечении или в местах лишения свободы;
  • лицо признано недееспособным;
  • один из родителей находится на срочной службе.

Как получить временную выплату от государства

Для этого следует обратиться в орган социальной защиты населения или ЦПАУ с необходимым пакетом документов.
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Чтобы получить выплату, нужно заполнить заявление, а также предоставить копию свидетельства о рождении ребенка (по предъявлению оригинала).
Могут потребоваться дополнительные документы:
  • решение суда (исполнительное письмо) о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка;
  • справка государственной исполнительной службы о неуплате алиментов одного из родителей в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;
  • уведомление органа внутренних дел о факте неустановления места жительства/нахождения одного из родителей;
  • справка соответствующего учреждения об осуществлении в отношении одного из родителей уголовного производства, принудительного лечения и т. д.
Напомним, около 200 тыс. должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года.
За неполных два года Большой войны в Единый реестр должников добавилось около 12 тыс. новых должников. 92% должников по алиментам — это мужчины.
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По материалам:
Finance.ua
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