Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты — Finance.ua

Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты Сегодня 17:04 — Личные финансы

Как получить временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты

Одна из основных обязанностей родителей — материальное обеспечение ребенка. Если родители по определенным причинам не могут финансово содержать ребенка, их дети могут получить временные выплаты от государства.

Об этом сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины.

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По данным ведомства, размер временной помощи рассчитывается как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Кто может получать временную выплату от государства

В сообщении указано, что если родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства/нахождение неизвестно, их дети имеют право на получение временной государственной помощи.

Выплата назначается в случае:

сведения об одном из родителей (плательщике алиментов) внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;

место жительства/нахождения одного из родителей не установлено;



в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство;

лицо находится на принудительном лечении или в местах лишения свободы;

лицо признано недееспособным;

один из родителей находится на срочной службе.

Как получить временную выплату от государства

Для этого следует обратиться в орган социальной защиты населения или ЦПАУ с необходимым пакетом документов.

Чтобы получить выплату, нужно заполнить заявление, а также предоставить копию свидетельства о рождении ребенка (по предъявлению оригинала).

Могут потребоваться дополнительные документы:

решение суда (исполнительное письмо) о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка;

справка государственной исполнительной службы о неуплате алиментов одного из родителей в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

уведомление органа внутренних дел о факте неустановления места жительства/нахождения одного из родителей;

справка соответствующего учреждения об осуществлении в отношении одного из родителей уголовного производства, принудительного лечения и т. д.



Напомним, около 200 тыс. должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года.

За неполных два года Большой войны в Единый реестр должников добавилось около 12 тыс. новых должников. 92% должников по алиментам — это мужчины.

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