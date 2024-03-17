Взыскание алиментов: как выявить местонахождение должника, проживающего за рубежом — Finance.ua
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Взыскание алиментов: как выявить местонахождение должника, проживающего за рубежом

Личные финансы
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Взыскание алиментов: как выявить местонахождение должника, проживающего за рубежом
Взыскание алиментов: как выявить местонахождение должника, проживающего за рубежом, Фото: legalaid.gov.ua
Взыскание алиментов может оказаться неприятной и сложной процедурой. Однако процесс может еще больше усложниться, если должник находится вне Украины.
В Министерстве юстиции Украины сообщают, что в случае проживания должника за границей, вопрос об алиментных обязанностях регулируется международными договорами Украины и Законом Украины «О международном частном праве».
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Если должник проживает на территории иностранного государства, взыскатель на основании международного договора вправе поднять вопрос о признании и предоставлении компетентным органом этого государства разрешения на его исполнение, а при отсутствии международного договора — на принципах взаимности.
В ходатайстве взыскателем обязательно указывается адрес, по которому должник проживает или находится на территории иностранного государства.
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Что делать, если взыскатель не имеет точного адреса проживания должника:

  • Получить от компетентных органов иностранного государства информацию об адресе проживания должника возможно только в процессе рассмотрения судебного дела на основании поручения, составленного судом согласно требованиям международного договора, а в случае его отсутствия — согласно требованиям частей второй — четвертой статьи 499 Гражданского процессуального кодекса Украины.
  • В то же время, положения Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания в 2007 году позволяют получить такую ​​информацию без судебного поручения.
Также при отсутствии информации о точном месте жительства, заинтересованное лицо имеет право на основании Конвенции обратиться в компетентный орган запрашиваемого договорного государства Конвенции с заявлением об установлении места жительства должника.
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Такое заявление направляется в Министерство юстиции Украины непосредственно или через его территориальные органы — межрегиональные управления.

Справка Finance.ua:

  • около 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. За неполных два года большой войны в Единый реестр должников добавилось около 12 тысяч новых должников. 92% должников по алиментам — это мужчины;
  • сумму алиментов рассчитывают с учетом фактора количества детей: на одного ребенка — ¼ от дохода, на двоих — 1/3 от дохода, на троих и более — ½ от дохода.
По материалам:
Finance.ua
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