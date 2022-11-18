Расширен список доходов, из которых удерживаются алименты — Finance.ua

Расширен список доходов, из которых удерживаются алименты Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Расширен список доходов, из которых удерживаются алименты

Кабинет Министров Украины внес изменения в пункт 8 Перечня видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц.

Об этом сообщает Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — г. Львов.

«В соответствии с постановлением № 1263 от 11 ноября 2022 года в пункте 8 после слов «по всем видам денежного обеспечения» добавлены слова «других выплат, установленных законодательством, в частности дополнительного вознаграждения, которое выплачивается на период военного положения», — сказано в сообщении.

Кого касаются изменения

Изменения касаются доходов военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, БЭБ, службы гражданской защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудников Службы судебной охраны.

Эти категории будут платить алименты также с других выплат, установленных законодательством, в частности дополнительного вознаграждения, которое им выплачивается в период действия военного положения.

Справка Finance.ua:

родители, проживающие отдельно от своих детей, обязаны их содержать. И даже война — не повод забыть об уплате алиментов. Впрочем, есть определенные особенности;

чтобы взыскать с должника, выехавшего за границу, алименты, прежде всего нужно выяснить, заключен ли между Украиной и государством, в котором проживает должник, международный договор о предоставлении правовой помощи и является ли такое государство участником Конвенции о взыскании алиментов за границей или Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания;

в случае если есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца (и 3 месяца, если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, тяжелобольного ребенка) — государственный исполнитель выносит мотивированные постановления об установлении временного ограничения должника.

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