Как в Украине взыскать алименты с безработного лица — Finance.ua

Как в Украине взыскать алименты с безработного лица Сегодня 12:41 — Личные финансы

Как в Украине взыскать алименты с безработного лица

Алименты — это средства для питания, одежды и других бытовых нужд, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому. Если безработный имеет неофициальный доход, платить алименты нужно в фиксированном размере. Сумма алиментов с безработного взимается с прожиточного минимума на соответствующий возраст ребенка. Отсутствие официальных доходов у родителей не избавляет их от обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка, а лишь дает дополнительные льготы при определении размера и взыскании алиментов.

О порядке взыскания алиментов с безработного лица рассказали эксперты Александрийского местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

На родителей возложена обязанность содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Если родители не обеспечивают на достаточном уровне содержание ребенка или добровольно не выполняют алиментную обязанность по договору об уплате алиментов на ребенка, то предусмотрено принудительное взыскание алиментов по решению суда.

Определение размера алиментов

Тот родитель или другие законные представители ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере:

на одного ребенка — одной четверти;

на двоих детей — одной трети;

на троих и более детей — половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

При определении размера алиментов суд учитывает:

состояние здоровья и материальное положение ребенка;

состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;

наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;

наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;

доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;

иные обстоятельства, имеющие существенное значение.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Особенности исполнения решений о взыскании алиментов с неработающего лица

Если лицо потеряло работу или имеет статус безработного, закон не предусматривает его освобождения от обязательства ежемесячной уплаты алиментов на содержание ребенка.

Если алименты не оплачиваются по исполнительному документу, исполнитель начисляет должнику задолженность по уплате алиментов.

«Статьей 195 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов получал за время, в течение которого не производилось их взыскание, независимо от того, получен такой заработок (доход) в Украине или за границей», — говорится в сообщении экспертов.

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Задолженность плательщика алиментов, который не работал на время возникновения задолженности или является ФЛП и находится на упрощенной системе налогообложения, или является гражданином Украины, получающим заработок (доход) в государстве, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности

Если у должника отсутствуют доходы и он не работает, наряду с этим у исполнителя отсутствуют сведения об уплате алиментов, он будет начислять задолженность исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

Если должник состоит на учете в центре занятости как безработный и получает пособие по безработице, то с такой социальной помощи исполнителем взимаются присужденные алименты.

Ответственность за неуплату алиментов

За уклонение от уплаты средств на содержание ребенка предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам.

Так, за неуплату алиментов предусмотрены следующие временные ограничения должника:

внесение неплательщика в Единый реестр должников;

ограничение в праве выезда за пределы Украины;

наложение ареста на карточные счета;

лишение права вождения автомобиля;

лишение права пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холодным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия;

лишение права на охоту;

общественно полезные работы.

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