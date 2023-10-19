У мужчины сняли со счета почти 450 000 грн на алименты двум детям — Finance.ua

У мужчины сняли со счета почти 450 000 грн на алименты двум детям Сегодня 13:33 — Личные финансы

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что с банковского счета харьковчанина в принудительном порядке было снято около 450 тысяч гривен.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что этих средств мужчина лишился из-за того, что вовремя не выполнял решение суда, а именно ежемесячно не перечислял 1/3 часть от общей суммы своих доходов на содержание двух несовершеннолетних детей.

«Процессом погашения алиментной задолженности руководили специалисты Основянско-Слободского отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции. Именно юристы, согласно нормам действующего законодательства, вынесли постановления, которыми запрещено совершать сделки с имуществом и пользоваться деньгами на карте.

Необходимую денежную сумму юристы арестовали и перечислили семье, как только средства появились на банковском счету отца", — говорится в сообщении.

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