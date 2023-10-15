Как подать алименты на ребенка с отца из-за границы — разъяснение юриста Сегодня 06:00 — Личные финансы

В связи с войной количество украинских семей, находящихся по разные стороны границы, выросло. При необходимости женщина может взыскать алименты на содержание детей с отца в другой стране.

Куда обращаться женщинам, чтобы взыскать алименты, если их мужья за границей или они сами получили временную защиту, в комментарии РБК-Украина рассказал управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры» Александр Курявый.

Куда обращаться, если отец ребенка работает за рубежом

Родители должны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Не является ли основанием для освобождения от такой обязанности то, что один из родителей проживает в другой стране, обращает внимание юрист.

Украина является участницей ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, а именно: Конвенции о взыскании алиментов за рубежом и Конвенции о международно-правовом взыскании алиментов на детей и других видов содержания семьи. Это позволяет решать вопрос о взыскании алиментов.

О взыскании алиментов с отца, проживающего за рубежом, может обратиться мать в зависимости от наличия соответствующего решения суда.

«Если мать уже получила решение суда о взыскании алиментов в Украине, то она может обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник, с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов. После получения решения украинского суда и вступление в суд по его законной силе, его необходимо признать на территории той страны, где проживает должник», — объясняет Александр Курявый.

Для этого необходимо подать ходатайство о признании и исполнении судебного решения, приложив следующие документы:

копия решения суда;

справка о том, что решение вступило в законную силу;

справка о частичном исполнении или неисполнении решения на территории Украины;

справка о том, что ответчик был должным образом уведомлен о дне судебного заседания, и копию документов, подтверждающих это, если ответчик не участвовал в судебном заседании;

копия протокола судебного заседания (или журнала судебного заседания), в ходе которого дело о взыскании алиментов было рассмотрено по существу;

фотография взыскателя.

Ходатайства и документы подаются на украинском языке с переводом на официальный язык договорной стороны, на территории которой предполагается осуществить признание и исполнение решения.

«Заявление направляется в Министерство юстиции Украины через территориальное управление юстиции, после чего в течение месяца со дня поступления передается в компетентный орган иностранного государства. Министерство юстиции Украины уведомляет об этом в письменном виде. О ходе и результатах рассмотрения ходатайства о признании и исполнении решения о взыскании алиментов Министерство юстиции Украины уведомляет в письменном виде», — отмечает адвокат.

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