Какое наказание грозит за неуплату алиментов — Finance.ua

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Какое наказание грозит за неуплату алиментов

Личные финансы
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Какое наказание грозит за неуплату алиментов
Какое наказание грозит за неуплату алиментов
Алименты выплачивает один из родителей другому. Существуют ситуации, когда один из родителей теряет работу, поэтому не может заплатить деньги. Однако оказывается, что безработица не всегда является причиной, чтобы их не выплачивать.
Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
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В ведомстве отметили: если алименты не оплачиваются по исполнительному документу, должнику начисляется задолженность.
Неплательщика алиментов, в частности, могут заставить выполнять общественно полезные работы или даже заключить в тюрьму.
Так, если должник зарегистрировался в центре занятости как безработный и получает соответствующую помощь от государства, то исполнитель имеет право взыскать с выплаченных средств присужденные алименты.
«Выполнение взыскания через общественно полезные работы осуществляется путем привлечения нарушителей к общественно полезной работе, вид которой определяется соответствующим органом местного самоуправления», — пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
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Отмечается, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму за полгода, госисполнитель:
  • составляет протокол о совершении административного правонарушения;
  • отдает документ на рассмотрение в суд.
Общественно полезные работы назначаются судом сроком от 120 до 360 часов. Безработный выполняет эти работы:
  • ежедневно, но не более восьми часов;
  • если они присуждены несовершеннолетним — не больше двух часов в день.
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«Таким образом, выполнение правонарушителями оплачиваемых общественно полезных работ является эффективной мерой принуждения. Поскольку заработанные ими средства направлены на погашение имеющейся задолженности по алиментам», — пояснили в управлении.
К тому же неуплата алиментов предполагает, что должника могут:
  • внести в Единый реестр должников;
  • ограничить в праве выезда за пределы Украины;
  • арестовать карточные счета;
  • лишить права управлять автомобилем и т. д.
Отмечается также, что за злостное уклонение от уплаты алиментов наступает уголовная ответственность. Так, неплательщикам грозит:
  • арест сроком до трех месяцев;
  • ограничение свободы на срок до 2-х лет.
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Какую сумму алиментов платят в 2024 году

С начала 2024 года вырос уровень алиментов, ведь в Украине повысили прожиточный минимум.
Минимальный размер алиментов для детей является следующим:
  • до шести лет — 1281 гривна;
  • от шести до 18 лет — 1 598 гривен.
В то же время родители могут договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, а документ должен заверить нотариус.
Напомним, по данным Опендатабот, почти 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. За неполных два года большой войны в Единый реестр должников добавилось около 12 тысяч новых должников. 92% должников по алиментам — это мужчины.
По материалам:
Фокус
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