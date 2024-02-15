Что грозит должникам за коммуналку, и как узнать о долгах — Finance.ua

Что грозит должникам за коммуналку, и как узнать о долгах
Способов узнать о задолженности по оплате за коммунальные услуги несколько.
Самый простой — обратиться в свой ЖЭК или ОСМД, указав адрес и имя того, на кого зарегистрирован лицевой счет. Лицевой счет — это идентификатор доставки счета на осуществление выплат по коммунальным услугам, ведь при расчетах указывается конкретный плательщик, к которому в случае несвоевременного осуществления выплат будет предъявлен судебный иск.
Проверить наличие задолженности может оператор Укрпочты или сотрудник банка, где вы платите за коммунальные услуги. Например, это могут быть крупнейшие государственные банки — ПриватБанк и Ощадбанк.
О задолженности можно узнать самостоятельно в мобильном приложении банков в разделе коммунальных платежей. Для этого нужно указать соответствующий адрес.
Также о наличии задолженности можно узнать в личном кабинете поставщика услуг.
Долги за жилищно-коммунальные услуги нужно закрыть как можно скорее, пока не были применены санкции.
Что угрожает должникам
В случае соответствующего судебного решения о взыскании задолженности исполнитель может:
- арестовать имущество должника;
- арестовать все банковские счета, с которых будет списываться сумма для погашения текущей задолженности. Под угрозой даже пенсионеры, у которых могут списывать до 50% пенсионной выплаты, но остаток не должен быть меньше прожиточного минимума;
- если информация о долгах будет передана в Бюро кредитных историй, это повлияет на кредитную историю и станет препятствием для оформления кредита или кредитных карт в будущем;
- исполнитель может забрать имущество должника, в том числе недвижимость, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы (142 тыс. грн по состоянию на февраль 2024. — Ред.).
Забрать квартиру, дом или землю за долги могут только, если нет достаточных финансовых средств или движимого имущества.
В первую очередь аресту подлежит отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику.
В последнюю очередь — жилой дом или квартира, где фактически проживает должник.
Если в квартире или доме зарегистрированы несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для выселения и продажи квартиры потребуется разрешение органов опеки и попечительства или соответствующее решение суда.
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