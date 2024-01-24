Нацбанк будет собирать данные о финансовых операциях должников — Finance.ua

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Нацбанк будет собирать данные о финансовых операциях должников

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Нацбанк будет собирать данные о финансовых операциях должников
Нацбанк будет собирать данные о финансовых операциях должников
Национальный банк утвердил Правила подачи отчетности об активных операциях должников.
Новые правила утверждены постановлением правления НБУ № 9 от 18 января, которое вступает в силу с 23 января, сообщает пресс-служба регулятора.
Отчетность об активных операциях в Национальный банк будут подавать банки, финансовые компании и кредитные союзы.

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Она будет содержать информацию об операциях по видам финансовых услуг, операциях с ценными бумагами, дебиторской задолженности, производных финансовых инструментах (деривативах) и операциях по размещению средств на корреспондентских счетах в других банках, а также информацию о должнике и лицах, связанных с должником и активной операцией.
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«Респондент подает в Национальный банк отчетность об активных операциях, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) должника равна или превышает 50 тысяч гривен (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу), и в дальнейшем до полного прекращения обязательств этого должника», — говорится в сообщении.
В Нацбанке пояснили, что новые правила разработаны во исполнение требований закона «О финансовых услугах и финансовых компаниях» с целью осуществления надзора за деятельностью участников финансового рынка и оценки эффективности управления кредитным риском.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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