Нацбанк будет собирать данные о финансовых операциях должников — Finance.ua

Нацбанк будет собирать данные о финансовых операциях должников Сегодня 08:01 — Финтех и Карты

Нацбанк будет собирать данные о финансовых операциях должников

Национальный банк утвердил Правила подачи отчетности об активных операциях должников.

Новые правила утверждены постановлением правления НБУ № 9 от 18 января, которое вступает в силу с 23 января, сообщает пресс-служба регулятора.

Отчетность об активных операциях в Национальный банк будут подавать банки, финансовые компании и кредитные союзы.

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Она будет содержать информацию об операциях по видам финансовых услуг, операциях с ценными бумагами, дебиторской задолженности, производных финансовых инструментах (деривативах) и операциях по размещению средств на корреспондентских счетах в других банках, а также информацию о должнике и лицах, связанных с должником и активной операцией.

«Респондент подает в Национальный банк отчетность об активных операциях, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) должника равна или превышает 50 тысяч гривен (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу), и в дальнейшем до полного прекращения обязательств этого должника», — говорится в сообщении.

В Нацбанке пояснили, что новые правила разработаны во исполнение требований закона «О финансовых услугах и финансовых компаниях» с целью осуществления надзора за деятельностью участников финансового рынка и оценки эффективности управления кредитным риском.

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Фінансовий клуб По материалам:

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