В 2023 году с должников взыскали рекордные 25 млрд грн, но это всего 6 копеек с каждой гривны долга — Finance.ua
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В 2023 году с должников взыскали рекордные 25 млрд грн, но это всего 6 копеек с каждой гривны долга

Личные финансы
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В 2023 году с должников взыскали рекордные 25 млрд грн, но это всего 6 копеек с каждой гривны долга
В 2023 году с должников взыскали рекордные 25 млрд грн, но это всего 6 копеек с каждой гривны долга
В 2023 году исполнительные службы взыскали с должников рекордные за последние 5 лет более 25 млрд грн. В то же время, это лишь 6% от общей суммы, которую должны были взыскать. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине.
Об этом сообщает Опендатабот.
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«Почти 2 млн исполнительных документов было выполнено государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году. Общая сумма, взысканная с должников в прошлом году, достигла 25,21 млрд грн. За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза. В общем, это самая большая сумма за последние 5 лет», — говорится в сообщении.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Отмечается, что сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются — это довольно высокий показатель.
В то же время, суммы взысканий маленькие — всего 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. В целом всего 6 копеек с каждой гривны долга было взыскано в 2023 году. В 2022 году эта сумма составляла 5 копеек с каждой гривны.
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«Судебное взыскание долгов значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов. Однако ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушения ПДД, которые сейчас составляют почти 20% всех долгов в стране», — комментирует Алексей Иванкин, руководитель Опендатабот.

Справка Finance.ua:

  • регулятор может подать в суд за неуплату коммуналки. Долги нужно своевременно погашать или рассрочивать;
  • исполнительная служба может налагать аресты на имущество для возврата долга. Однако есть список вещей, которые гарантированно не могут описать и реализовать;
  • количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось почти 1,2 млн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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