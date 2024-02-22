В Киеве запретили взимать плату за парковку — решение суда Сегодня 10:43 — Личные финансы

В Киеве запретили взимать плату за парковку — решение суда

С 21 февраля плату за парковку в столице взимать не могут — Шестой апелляционный админсуд Киева подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КГВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.

Об этом сообщил в Facebook глава Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

«Ожидаем действительно новых и обоснованных тарифов от киевской власти», — написал Хмельницкий.

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По его словам, апелляционный суд подтвердил, что распоряжение КГВА от 07.11.2022 № 735 об установлении тарифов 35 грн за час в первой зоне (25 и 5 грн — во второй и третьей соответственно) КП «Киевтранспарксервис» на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП, — незаконное. Решение суда вступило в законную силу.

Хмельницкий напомнил, 13 октября 2023 Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве — снова завышены. Штраф за два повторных нарушения Киевтранспарксервис конкурентного законодательства — 6,6 млн грн.

«Коллегия признала, что КП «Киевтранспарксервис», рассчитавшее цену на услуги парковки в столице в 35 грн за час, воспользовалось своим монопольным положением при формировании стоимости такой услуги, а Киевская городская военная администрация это нарушение «легитимизировала».

По результатам рассмотрения, ТАК АМКУ оштрафовала КП «Киевтранспарксервис» на 3,3 млн гривен и обязала коммунальщиков и КГВА прекратить правонарушения", — добавил он.

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