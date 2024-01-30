Когда инспектор по парковке может эвакуировать авто на штрафплощадку — Finance.ua

Когда инспектор по парковке может эвакуировать авто на штрафплощадку Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Когда инспектор по парковке может эвакуировать авто на штрафплощадку

Инспекторам по парковке предоставлено право производить временное задержание автомобилей путем доставки для хранения на специальную площадку с помощью эвакуатора. Однако это осуществляется только при определенных условиях и с соблюдением установленного порядка.

Эвакуация может проводиться только в конкретных случаях, предусмотренных статьей 265−4 КУоАП, в том числе в случае:

Нарушения правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных транспортных средств (ч.3 ст. 122 КУоАП); Нарушение правил остановки или стоянки на местах, предназначенных для транспортных средств с электрическими двигателями. А также создание препятствий водителям таких транспортных средств в остановке или стоянке на таких местах (ч.7 ст. 122 КУоАП); Парковка транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, не имеющими соответствующих льгот (ч.2 ст.152−1 КУоАП); Парковка транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (ч.8 ст.152−1 КУоАП); Нарушение правил остановки или стоянки, создающее препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения (ч.3 ст. 122 КУоАП).

Читайте также В Украине могут запретить работу автомобильных эвакуаторов

Когда размещение авто препятствует дорожному движению

Размещение транспортного средства считается существенно препятствующим дорожному движению, если транспортное средство:

а) поставлено на проезжей части в два и более ряда;

б) расположено в запрещенных местах остановки или стоянки, в том числе:

— железнодорожных переездах;

— трамвайных путях;

— мостах;

— пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон;

— перекрестках и ближе 10 метров от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода;

— проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся транспортным средством менее 3 метров;

— ближе 30 метров от остановки маршрутных транспортных средств;

— ближе 10 метров от места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

— в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

в) своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или препятствие для движения пешеходов;

г) расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

д) расположено на обозначенной разметкой велодорожке;

е) нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что оно блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Читайте также Рекордные штрафы и конфискация авто: что изменится для водителей в Польше в 2024 году

Какие требования инспектор должен соблюдать при эвакуации

При временном задержании транспортного средства местоположение такого транспортного средства должно быть зафиксировано. Такая фиксация должна производиться в режиме фотосъемки (видеозаписи). При временном задержании транспортного средства инспекторы по парковке обязательно должны составить акт досмотра и временного задержания транспортного средства.

Инспекторы по парковке обязаны безотлагательно информировать о временном задержании транспортного средства соответствующие подразделения Национальной полиции с указанием места его хранения. Также они должны размещать эту информацию на официальном сайте.

Возврат транспортного средства производится безотлагательно по обращению владельца или пользователя после уплаты штрафа за совершенное правонарушение и оплаты стоимости услуг по эвакуации и хранению на штрафплощадке.

В случае эвакуации автомобиля без указанных выше оснований или причинения транспортному средству вреда при его транспортировке или хранении, водителю должен быть возмещен причиненный ущерб.

Кстати, владельцы авто теперь могут не беспокоиться, что не хватит бензина в дороге или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто до СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.