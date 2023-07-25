В Украине могут запретить работу автомобильных эвакуаторов — Finance.ua

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В Украине могут запретить работу автомобильных эвакуаторов

Технологии&Авто
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В Украине могут запретить работу автомобильных эвакуаторов
В Украине могут запретить работу автомобильных эвакуаторов
Народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете муниципальным инспекторам по парковке эвакуировать автомобили за существенные нарушения правил парковки во время военного положения.
Как известно, проект закона № 9092−3 еще в марте этого года в парламент внесла группа авторов во главе с нардепом Владимиром Крейденко.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается необходимость его принятия последствиями войны.
«Чтобы сохранить собственные жизни и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспорт для поиска укрытия, часто в нарушение правил остановки или стоянки в пределах населенного пункта, что является основанием для применения временного задержания транспорта», — говорится в документе.
Также парламентарии предлагают, чтобы после принятия законопроекта полномочия эвакуировать машины водителей-нарушителей перешли исключительно к Национальной полиции. Для этого предлагаются изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине водителей начали штрафовать за трещины на ветровом стекле авто.
По материалам:
MMR
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