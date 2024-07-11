Как заключить добровольный договор об уплате алиментов — Finance.ua

Как заключить добровольный договор об уплате алиментов Сегодня 08:32 — Личные финансы

Как заключить добровольный договор об уплате алиментов

Родители ребенка имеют право заключить между собой договор об уплате алиментов на ребенка, который заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Сторонами алиментного договора выступают родители ребенка, причем независимо от того, состоят ли они в браке между собой или нет.

Условия договора об уплате алиментов на ребенка должны определять:

размер;

сроки;



порядок выплаты;



основания целевого использования алиментов.



Условия договора об уплате алиментов на ребенка не могут нарушать права ребенка, установленных Семейным кодексом.

При удостоверении договора об уплате алиментов на ребенка нотариусом разъясняется содержание части второй статьи 189 Семейного кодекса с одновременным указанием об этом в тексте договора в части возможности взыскания алиментов в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи в случае неисполнения одним из родителей своей обязанности по договору.

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Однако следует знать, что необходимым условием договора является определение местожительства ребенка, которое совпадает с местожительством одного из родителей. Именно этот родитель является получателем и держателем алиментов (ч.1 ст. 179 СК). Такая позиция соответствует общей концепции СКУ, согласно которой решение всех существенных вопросов по воспитанию ребенка (статья 157 СК) и права собственности на алименты (статья 179 СК) зависит от совместного или раздельного проживания одного из родителей и ребенка.

Важные моменты договора:

местожительство ребенка определяется в соответствии с местожительством одного из родителей;

по регламенту встреч с ребенком фиксируется порядок свиданий, совместного отдыха, празднования дней рождения;



размер алиментов не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;



индексация алиментов обеспечивает сохранение покупательной способности алиментов в условиях инфляции.



Размер алиментов определяется по соглашению сторон.

Однако в любом случае размер алиментов по договору должен соответствовать требованиям статьи 182 Семейного кодекса, согласно которой минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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Я і закон По материалам:

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